Что случилось? Довбик рискует пропустить следующий матч Ромы

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может не сыграть в субботу, 7 декабря, в матче 15-го тура Серии А с «Лечче». Об этом сообщил главный тренер римской команды Клаудио Раньери.

«Мне он импонирует, за исключением игры в фазе атаки, потому что там он должен быть более решительным, злее, делать 1-2 касания мяча. Но несмотря на это, в матче с «Аталантой» у него был настоящий греко-римский бой с его оппонентом, и, надо сказать, ему удалось выиграть много дуэлей.

Но сейчас он чувствует себя нехорошо, у него – грипп. Он сумел сыграть с «Аталантой», но я не знаю, будет ли он готов к матчу с «Лечче». Мне придется подумать об этом. Я не знаю, будет ли он тренироваться завтра утром и как он будет себя чувствовать», – цитирует Раньери Roma News.

Всего в текущем сезоне Довбик сыграл в составе «Ромы» 18 матчей, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.