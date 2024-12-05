Хотят удивить Нью-Йорк. Тамошний Сити построит первый футбольный стадион

В 2013 году в Нью-Йорке появился первый футбольный клуб с правом выступать в MLS, находящийся непосредственно в городской черте. Проект получил незатейливое название «Нью-Йорк Сити» и является совместным детищем двух владельцев – эмиратского футбольного холдинга City Football Group и профессионального бейсбольного американского клуба «Нью-Йорк Янкиз».

«Изюминка» нового проекта заключалась именно в том, что он имеет привязку к Нью-Йорку не только в названии, но и в фактическом месте расквартирования, так как, к примеру, «Нью-Йорк Ред Буллз» лишь относится к Нью-Йоркской агломерации, а де-факто располагается в городе Гаррисон штата Нью-Джерси.

Выступления в MLS «Нью-Йорк Сити», который имеет прозвище «голуби», начал с 2015 года, а на главную вершину североамериканского клубного футбола выбрался уже спустя шесть лет – в 2021-м, когда под руководством норвежского наставника Ронни Дейлы завоевал Кубок MLS.

Впрочем, за пределами США, пожалуй, найдется не так много болельщиков, которые знают об одной из главных сложностей (а то и проблем!), существующих в Нью-Йорке для профессиональных футбольных клубов. Только представьте себе, что почти 9-миллионный мегаполис, площадь которого составляет 1223 квадратных километра, не имеет на своей территории чисто футбольного стадиона, на котором могли бы играть профессионалы.

Еще с семидесятых-восьмидесятых годов минувшего века все профессиональные футбольные клубы, которые ассоциируются с Нью-Йорком (в том числе «Нью-Йорк Космос», за который играли ныне, увы, уже покойные легенды мирового футбола Пеле и Франц Беккенбауэр) вынуждены были выступать либо на нечисто футбольных аренах в пределах города и делить их с франшизами других видов спорта, либо выезжать в другие населенные пункты, как тот же «Нью-Йорк Ред Буллз» («красные быки» с 2010 года имеют собственный чисто футбольный стадион, который ныне называется «Ред Булл Арена», однако он, как уже упоминалось выше фактически расположен в окрестностях Нью-Йорка – в городе Гаррисон штата Нью-Джерси).

В частности, «Нью-Йорк Сити» свои домашние матчи проводит либо на бейсбольной арене «Янки Стэдиум», владельцем которой является бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкиз», либо на «Сити Филд», где свои домашние матчи проводит другая бейсбольная команда – «Нью-Йорк Метс».

Getty Images/Global Images Ukraine. Бейсбольный стадион Янки Стэдиум является одним из нынешних пристанищ Нью-Йорк Сити для проведения домашних поединков

Несколько десятилетий кряду ни одному профессиональному футбольному клубу Нью-Йорка так и не удавалось воплотить мечту своих болельщиков и обзавестись собственной исключительно футбольной ареной, которую не нужно делить ни с бейсболистами, ни с кем-либо другим (планов существовало множество, но чаще всего все они рушились, сталкиваясь с ожесточенным противодействием со стороны общественных групп). Кто-то, как «Нью-Йорк Ред Буллз», в итоге договорился с властями из соседнего штата и перебрался играть туда, а кого-то, как «Нью-Йорк Космос», постигла неудача так и не дожить до момента создания MLS, и кануть в лету в связи с фактическим закрытием Североамериканской футбольной лиги (NASL).

И вот сейчас на наших глазах в Нью-Йорке начинает твориться история. Еще в 2022 году «Нью-Йорк Сити» объявил, что успешно завершил поиски территории под строительство своего нового стадиона, который станет первым чисто футбольным в этом мегаполисе. Вскоре власти Нью-Йорка утвердили проект строительства объекта, как часть городской реконструкции, в ходе которой будет построен не только стадион для «голубей», но и 2500 единиц жилья, новая государственная школа, гостиница, а также несколько розничных магазинов.

Первая чисто футбольная арена Нью-Йорка получит название «Этихад Парк». Ее строительство должно будет начаться уже в ближайшие дни, в декабре нынешнего года, а ориентировочное завершение запланировано на 2027 год. В результате, как объявлено, в Нью-Йорке должен появиться стадион «мирового класса, который будет отличаться великолепным видом, современными удобствами и станет штаб-квартирой «Нью-Йорк Сити».

newyorkcityfc.com. Художественная визуализация новой арены Нью-Йорк Сити – стадиона Этихад Парк

Вместимость нового стадиона будет составлять 25 тысяч зрителей (столько же, как и у «Ред Булл Арены» в Гаррисоне), а затраты на ее возведение составят около 780 миллионов долларов («Ред Булл Арена» в Гаррисоне, которую строили с 2006 по 2010 годы, обошлась в 200 миллионов долларов). При этом, все работы будут профинансированы исключительно из бюджета «Нью-Йорк Сити», руководство которого специально для этого заключило спонсорское соглашение с эмиратской авиакомпанией Etihad Airways.

Также важно отмечать, что все деньги, которые в будущем будет зарабатывать «Нью-Йорк Сити» на эксплуатации стадиона «Этихад Парк» будут идти исключительно в казну «голубей», а не их материнского холдинга City Football Group. Об этом уже поспешил заявить президент «Нью-Йорк Сити» Брэд Симс.

«Соглашение, которое мы заключили с Etihad Airways, касается только и исключительно нашего клуба, а не City Football Group. Вся выручка пойдет не в казну конгломерата, а в казну «Нью-Йорк Сити». Некоторое время мы искали инвесторов, которые уже были близки к нам или хотя бы к City Football Group, и Etihad Airways в этом смысле была идеальным собеседником. Партнерство с Etihad Airways – это стратегическое партнерство для рынка Нью-Йорка и всего американского футбола», – заявил Симс.

Из интересных особенностей новой арены стоит выделить то, что, как минимум по заверениям проектантов, «Этихад Парк» станет первым стадионом в MLS и первым профессиональным спортивным стадионом в Нью-Йорке, который будет полностью функционировать от собственной системы электрической генерации. Для этого на крыше смонтируют ряд солнечных панелей, а еще, с целью снижения выбросов от работы транспорта при строительстве, планируется использовать исключительно местные стройматериалы и организовать систему сбора воды под игровой поверхностью, которая затем будет использована для орошения.

Появление первой чисто футбольной арены в Нью-Йорке, как ожидается, не только даст толчок процессу популяризации футбола в США, но и позволит наконец-то полной грудью вдохнуть бейсбольным командам «Нью-Йорк Янкиз» и «Нью-Йорк Метс», которым неоднократно приходилось подстраивать свои календари матчей еще и под поединки «голубей». И это в таком многомиллионном мегаполисе, как Нью-Йорк!..