Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Брайан Себальос покинул киевский клуб
Новичок «Динамо» Брайан Себальос покинул киевский клуб.
По информации журналиста Пипе Сьерра, Себальос воспользовался правилом ФИФА Annexe 7, согласно которому иностранные футболисты в одностороннем порядке могут приостанавливать срок действия соглашений. Отметим, что Себальос перешел из бразильской «Форталезы» на правах аренды в 2024 году. Отмечается, что Себальос перейдет в клуб MLS.
Брайан Себальос сыграл 4 неполных матча за «Динамо» во всех турнирах, отметился 1 голом.
Ранее Кварцяный разнес футболиста «Динамо», обратившись к Шовковскому.
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