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Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 21:43 | Обновлено 05 декабря 2024, 22:19
2447
6

Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS

Брайан Себальос покинул киевский клуб

05 декабря 2024, 21:43 | Обновлено 05 декабря 2024, 22:19
2447
6
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
ФК Динамо. Брайан Себальос

Новичок «Динамо» Брайан Себальос покинул киевский клуб.

По информации журналиста Пипе Сьерра, Себальос воспользовался правилом ФИФА Annexe 7, согласно которому иностранные футболисты в одностороннем порядке могут приостанавливать срок действия соглашений. Отметим, что Себальос перешел из бразильской «Форталезы» на правах аренды в 2024 году. Отмечается, что Себальос перейдет в клуб MLS.

Брайан Себальос сыграл 4 неполных матча за «Динамо» во всех турнирах, отметился 1 голом.

Ранее Кварцяный разнес футболиста «Динамо», обратившись к Шовковскому.

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Брайан Себальос Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига расторжение контракта трансферы УПЛ
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 6
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zhyr
здається в нього аренда була на пів року....мабуть тому і відпустили
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+3
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zhyr
так це правило наче ж не діє, якщо контракт підписано після початку війни
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+2
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SamojlovS
Цікаво, а коли його запрошували, йому не казали, що в Україні??? Мабуть, він був у навушниках і погано чув, а в контракті про це не написали... 
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+2
mastorent
берут всякий шлак. посидел, поел борщей и свалил = колхозный менеджмент
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-1
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