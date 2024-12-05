Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS

Новичок «Динамо» Брайан Себальос покинул киевский клуб.

По информации журналиста Пипе Сьерра, Себальос воспользовался правилом ФИФА Annexe 7, согласно которому иностранные футболисты в одностороннем порядке могут приостанавливать срок действия соглашений. Отметим, что Себальос перешел из бразильской «Форталезы» на правах аренды в 2024 году. Отмечается, что Себальос перейдет в клуб MLS.

Брайан Себальос сыграл 4 неполных матча за «Динамо» во всех турнирах, отметился 1 голом.

Ранее Кварцяный разнес футболиста «Динамо», обратившись к Шовковскому.