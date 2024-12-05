Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 13:31 | Обновлено 05 декабря 2024, 13:48
3114
8

Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому

Специалисту не нравится техника Назара Волошина

05 декабря 2024, 13:31 | Обновлено 05 декабря 2024, 13:48
3114
8
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Волошин

Украинский тренер Виталий Кварцяный раскритиковал полузащитника киевского «Динамо» Назара Волошина. Специалист обратился с претензией к главному тренеру «бело-синих» Александру Шовковскому.

«У Волошина с Динамо был момент с угла вратарской, но пробил внутренней частью подъема, и мяч пролетел мимо штанги. Ну как так?

У Шовковского там десять тренеров сидят, неужели они не могут научить? Мяч нужно бить внешней стороной стопы, чтобы он закрутился в угол, а не летел от ворот», – сказал Кварцяный.

Волошин в текущем сезоне забил один мяч и сделал шесть голевых передач в 22 матчах за киевлян во всех турнирах.

В настоящее время «Динамо» занимает первое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 37 турнирных пунктов после 15 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока киевского «Динамо».

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «Ждал большего от Александрии и Полесья»
«Лидера найти не могут». Экс-тренер Динамо – про матч киевлян с Сосьедадом
«Силы нет». Кварцяный жестко проехался по Шахтеру перед Лигой чемпионов
Назар Волошин Виталий Кварцяный Александр Шовковский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хотят удивить Нью-Йорк. Тамошний Сити построит первый футбольный стадион
Футбол | 05 декабря 2024, 13:02 0
Хотят удивить Нью-Йорк. Тамошний Сити построит первый футбольный стадион
Хотят удивить Нью-Йорк. Тамошний Сити построит первый футбольный стадион

В США это событие уже называют «эпохальным», «историческим» и т.п.

УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
Бокс | 05 декабря 2024, 08:49 0
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»

Александр высоко оценил Тайсона Фьюри

Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 05.12.2024, 10:57
Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Бокс | 05.12.2024, 07:36
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Футбол | 04.12.2024, 17:25
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
мяч летел в ворота, там был сэйв вратаря.
в таком возрасте надо уже очки носить
Ответить
+3
😼
Давай Кварцяний до Динамо, покажи як треба будете разом з Шовковським напару тренувати
Ответить
+1
serhiy
Він бив як йому було зручно,а не як хтось хоче і удар був нормальний. Кварцяний нехай шурує тренувати далі-а до вже давно з його коментарів ніхто не сміявся )
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
sres2016
Зрештою і гра наших футболістів через воротаря, з пасами назад і прийом м'яча спиною до чужих воріт - це йде з дитячого футболу. Ну вчили їх так в академіях, бо тренери втлумачують їм, що головне - захист і боронь боже, пропустити. І в 25-річному віці футболісту важко перевчиться. На жаль.
Ответить
0
sres2016
Ну це ази футбольної школи: вчитися бити по м'ячу. І це не справа тренера професійного клубу вчити 25-річного професійного гравця якою стороною стопи бити. От, наприклад, мене директор фірми не вчить, як ключем відкручувати колесо на авто, ці ази я здобував у ПТУ. Отже, це огріхи тренерів футбольної академії
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
04.12.2024, 07:49 1
Бокс
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
03.12.2024, 20:55 23
Футбол
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
03.12.2024, 08:03 3
Футбол
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
04.12.2024, 22:39
Футбол
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
04.12.2024, 08:53 3
Футбол
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
03.12.2024, 18:52 26
Биатлон
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
04.12.2024, 14:59 2
Другие виды
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
03.12.2024, 08:55 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем