Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому

Украинский тренер Виталий Кварцяный раскритиковал полузащитника киевского «Динамо» Назара Волошина. Специалист обратился с претензией к главному тренеру «бело-синих» Александру Шовковскому.

«У Волошина с Динамо был момент с угла вратарской, но пробил внутренней частью подъема, и мяч пролетел мимо штанги. Ну как так?

У Шовковского там десять тренеров сидят, неужели они не могут научить? Мяч нужно бить внешней стороной стопы, чтобы он закрутился в угол, а не летел от ворот», – сказал Кварцяный.

Волошин в текущем сезоне забил один мяч и сделал шесть голевых передач в 22 матчах за киевлян во всех турнирах.

В настоящее время «Динамо» занимает первое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 37 турнирных пунктов после 15 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока киевского «Динамо».