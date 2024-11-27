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Другие новости
27 ноября 2024, 11:39 | Обновлено 27 ноября 2024, 11:47
315
0

Большой шок для Гвардиолы, дебют Степанова, Маскерано стал тренером Месси

Главные новости за 26 ноября на Sport.ua

27 ноября 2024, 11:39 | Обновлено 27 ноября 2024, 11:47
315
0
Большой шок для Гвардиолы, дебют Степанова, Маскерано стал тренером Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 26 ноября.

1A. День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Лидерство в ЛЧ захватил итальянский Интер с 13 очками из 15

1B. Соперник помог удалением. Бавария переиграла ПСЖ в Мюнхене
Команда Компани переиграла мощного оппонента на своем поле

2A. Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Дубль оформил Холанд, но в конце матча команда Гвардиолы упустила победу

2B. Дубль Левандовски. Барселона завершила сказку Бреста в Лиге чемпионов
Игра завершилась со счетом 3:0, еще один мяч для каталонцев забил Дани Ольмо

3A. Два дубля. Атлетико уничтожил Спарту в Лиге чемпионов, отгрузив шесть мячей
Поединок завершился со счетом 6:0, Альварес и Корреа оформили по два гола

3B. Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер
Артем Степанов вышел на поле в поединке против РБ Зальцбург на 73-й минуте

4. ПУШИЧ: «Будем стараться атаковать. Матч с ПСВ – большой вызов для нас»
Коуч «Шахтера» дал пресс-конференцию перед игрой 5-го тура Лиги чемпионов

5. ОФИЦИАЛЬНО. Месси получил тренера. Экс-игрок Барсы возглавил Интер Майами
Хавьер Маскерано будет коучем команды, за которую выступает Кривцов

6A. Украинская сборная WU-19 начала квалификацию ЧЕ с победы над Арменией
Голы Анастасии Стахнюк и Марины Птицыной принесли победу сине-желтым

6B. «Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
Наставник ФСК Мариуполь прокомментировал финансовые трудности команды

7. Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Ожидается, что Эрлинг заменит Роберта Левандовски

8. Троекратное повторение. В матче за титул ЧМ по шахматам – ничья в партии 2
После двух партий китаец Дин Лижэнь впереди в матче против Гукеша из Индии

9A. Почему сборная Украины U-19 провалила квалификацию на Евро
О провале команды Дмитрия Михайленко

9B. Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы
На днях выдающийся испанский наставник получил тяжелый удар по амбициям

10. Буяльский топ, разгром от Шахтера, ничья Александрии, пробуксовка Полесья
Самые интересные события 14-го тура УПЛ

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Неудача Александрии, Ферстаппен – чемпион, историческое серебро рапиристок
Победы Динамо и Шахтера, Цыганков на поле, трансфер Яремчука
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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