Большой шок для Гвардиолы, дебют Степанова, Маскерано стал тренером Месси
Главные новости за 26 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 26 ноября.
1A. День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Лидерство в ЛЧ захватил итальянский Интер с 13 очками из 15
1B. Соперник помог удалением. Бавария переиграла ПСЖ в Мюнхене
Команда Компани переиграла мощного оппонента на своем поле
2A. Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Дубль оформил Холанд, но в конце матча команда Гвардиолы упустила победу
2B. Дубль Левандовски. Барселона завершила сказку Бреста в Лиге чемпионов
Игра завершилась со счетом 3:0, еще один мяч для каталонцев забил Дани Ольмо
3A. Два дубля. Атлетико уничтожил Спарту в Лиге чемпионов, отгрузив шесть мячей
Поединок завершился со счетом 6:0, Альварес и Корреа оформили по два гола
3B. Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер
Артем Степанов вышел на поле в поединке против РБ Зальцбург на 73-й минуте
4. ПУШИЧ: «Будем стараться атаковать. Матч с ПСВ – большой вызов для нас»
Коуч «Шахтера» дал пресс-конференцию перед игрой 5-го тура Лиги чемпионов
5. ОФИЦИАЛЬНО. Месси получил тренера. Экс-игрок Барсы возглавил Интер Майами
Хавьер Маскерано будет коучем команды, за которую выступает Кривцов
6A. Украинская сборная WU-19 начала квалификацию ЧЕ с победы над Арменией
Голы Анастасии Стахнюк и Марины Птицыной принесли победу сине-желтым
6B. «Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
Наставник ФСК Мариуполь прокомментировал финансовые трудности команды
7. Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Ожидается, что Эрлинг заменит Роберта Левандовски
8. Троекратное повторение. В матче за титул ЧМ по шахматам – ничья в партии 2
После двух партий китаец Дин Лижэнь впереди в матче против Гукеша из Индии
9A. Почему сборная Украины U-19 провалила квалификацию на Евро
О провале команды Дмитрия Михайленко
9B. Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы
На днях выдающийся испанский наставник получил тяжелый удар по амбициям
10. Буяльский топ, разгром от Шахтера, ничья Александрии, пробуксовка Полесья
Самые интересные события 14-го тура УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 28 ноября в 19:45 по Киеву
Александр высоко оценил Тайсона Фьюри