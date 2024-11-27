Большой шок для Гвардиолы, дебют Степанова, Маскерано стал тренером Месси

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 26 ноября.

1A. День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов

Лидерство в ЛЧ захватил итальянский Интер с 13 очками из 15

1B. Соперник помог удалением. Бавария переиграла ПСЖ в Мюнхене

Команда Компани переиграла мощного оппонента на своем поле

2A. Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча

Дубль оформил Холанд, но в конце матча команда Гвардиолы упустила победу

2B. Дубль Левандовски. Барселона завершила сказку Бреста в Лиге чемпионов

Игра завершилась со счетом 3:0, еще один мяч для каталонцев забил Дани Ольмо

3A. Два дубля. Атлетико уничтожил Спарту в Лиге чемпионов, отгрузив шесть мячей

Поединок завершился со счетом 6:0, Альварес и Корреа оформили по два гола

3B. Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер

Артем Степанов вышел на поле в поединке против РБ Зальцбург на 73-й минуте

4. ПУШИЧ: «Будем стараться атаковать. Матч с ПСВ – большой вызов для нас»

Коуч «Шахтера» дал пресс-конференцию перед игрой 5-го тура Лиги чемпионов

5. ОФИЦИАЛЬНО. Месси получил тренера. Экс-игрок Барсы возглавил Интер Майами

Хавьер Маскерано будет коучем команды, за которую выступает Кривцов

6A. Украинская сборная WU-19 начала квалификацию ЧЕ с победы над Арменией

Голы Анастасии Стахнюк и Марины Птицыной принесли победу сине-желтым

6B. «Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?

Наставник ФСК Мариуполь прокомментировал финансовые трудности команды

7. Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал

Ожидается, что Эрлинг заменит Роберта Левандовски

8. Троекратное повторение. В матче за титул ЧМ по шахматам – ничья в партии 2

После двух партий китаец Дин Лижэнь впереди в матче против Гукеша из Индии

9A. Почему сборная Украины U-19 провалила квалификацию на Евро

О провале команды Дмитрия Михайленко

9B. Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы

На днях выдающийся испанский наставник получил тяжелый удар по амбициям

10. Буяльский топ, разгром от Шахтера, ничья Александрии, пробуксовка Полесья

Самые интересные события 14-го тура УПЛ