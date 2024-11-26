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Молодежные турниры
26 ноября 2024, 17:58 | Обновлено 26 ноября 2024, 18:09
315
0

Украинская сборная WU-19 начала квалификацию ЧЕ с победы над Арменией

Голы Анастасии Стахнюк и Марины Птицыной принесли победу сине-желтым

26 ноября 2024, 17:58 | Обновлено 26 ноября 2024, 18:09
315
0
Украинская сборная WU-19 начала квалификацию ЧЕ с победы над Арменией
УАФ

Женская молодежная сборная Украины WU-19 стартовала в отборочном цикле Евро-2025 WU-19 поединком с Арменией.

В первом раунде квалификации подопечные Наталии Игнатович попали в группу В6 вместе с командами Израиля и Армении. В первом туре в Ереване украинские девушки встречались с армянскими сверстниками.

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе сине-желтых, однажды сумевших воплотить ее в забитый мяч. На 27-й минуте Дарья Краснобородько перехватила мяч на фланге и сделала передачу на Анастасию Стахнюк, которая мощно пробила почти с линии штрафной (1:0).

Во втором тайме хозяйки пытались отыграться. Однако хорошо действовала голкипер Виктория Калинчук, которая на 63-й минуте спасла команду во время выхода один на один. А на 71-й минуте отличный шанс удвоить преимущество украинок имела Елизавета Масловская. Она оказалась на ударной позиции прямо перед воротами, но попасть в них не сумела. А вот на второй компенсированной минуте после подачи углового Марина Птицына с лета пробила по воротам и переиграла кипера сборной Армении.

Таким образом зафиксирована победа украинской сборной (2:0). Следующий поединок квалификации Евро-2025 WU-19 молодежная женская сборная Украины проведет 29 ноября с Кипром.

Квалификация Евро-2025 WU-19

Первый раунд отбора. Группа В6. 1-й тур

26 ноября. Ереван. Стадион академии ФФА.

13:00. Армения – Украина – 0:2 (0:1)

Голы: Стахнюк, 27, Птицына, 90+2.

Армения: Де Крюйф, Арутюнян, Минисян, Задеян, Варданян, Нерсесян, Хачатрян, Мартиросян, Саядян, Торосян, Есаян.

Украина: Калинчук, Шевцова (Яремчук, 40), Боровская, Краснобородько, Игнатенко (Тарасюк, 90), Масловская (Птицына, 46), Заборовец, Стахнюк, Мигаль (Тарасенко, 66), Марценюк, Белова.

Предупреждение: Саядян, 70

2-й тур, 29.11.2024

  • 13:00. Украина – Израиль

3-й тур, 02.12.2024

  • 13:00. Израиль – Армения

Видеозапись матча

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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