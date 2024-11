Каждый 3 удар – гол. Сенсационный голеадор из АПЛ

Новозеландский нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд поражает своей статистикой.

С момента прихода Нуну Эшпириту Санту в клуб (первый матч под его управлением был сыгран 23 декабря 2023 года), в чемпионате Англии ни один форвард не конвертирует свои удары в голы лучше, чем это делает Крис Вуд.

32-летний нападающий реализует 33 процента своих ударов по воротам, что является лучшим показателем в лиге среди игроков, которые нанесли минимум 50 ударов за тот отрезок времени, который Нуну Эшпириту Санту тренирует команду новозеландца.

