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  4. Довбик под вопросом, юниоры уступили Хорватии, Костюк не сыграет за сборную
Другие новости
13 ноября 2024, 06:00 |
253
0

Довбик под вопросом, юниоры уступили Хорватии, Костюк не сыграет за сборную

Главные новости за 12 ноября на Sport.ua

13 ноября 2024, 06:00 |
253
0
Довбик под вопросом, юниоры уступили Хорватии, Костюк не сыграет за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 12 ноября.

1А. Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Артем до сих пор страдает от проблем с коленом

1В. ВИДЕО. Ребров дал указания. Первая тренировка сборной Украины в Турции
У сине-желтых состоялось теоретическое и практическое занятие в городе Белек

2. ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
У Руслана – девять конкурентов

3. Украина U-17 проиграла первый матч сборной Хорватии
Второй товарищеский матч запланирован на 14 ноября

4А. Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Сергей Ребров прокомментировал слухи вокруг Ильи Забарного

4В. Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
Но есть проблема – Монтелла успешно работает со сборной Турции

5. 36 тысяч отмененных заявок. Устроят ли фанаты Баварии бойкот Шахтеру?
Ультрас мюнхенского клуба настроены решительно и их, видимо, есть кому поддержать

6А. ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
Энтони акцентировал внимание на разнице в возрасте

6В. Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Легендарный боксер 15 ноября выйдет на ринг против Джейка Пола

7А. Костюк не сыграет за сборную Украины. Кто заменит первую ракетку страны?
Анастасия Лопата получила вызов вместо Марты на матч КБДК против Австрии

7В. Костюк пояснила, почему не сыграет за сборную Украины в КБДК против Австрии
Марта заявила, что из-за личных обстоятельств не сможет помочь команде в Техасе

7С. ФОТО. Без Костюк. Сборная Украины провела первую тренировку в Техасе
16–17 ноября украинки проведут матчевое противостояния КБДК против команды Австрии

8А. Синнер переиграл Фритца и единолично возглавил группу на Итоговом турнире
Янник в двух сетах одолел Тейлора во 2-м туре Nastase Group

8В. Де Минаур не сумел переиграть Медведева на Итоговом турнире АТР 2024
Алекс уступил Даниилу в двух сетах во втором туре группового этапа ATP Finals в Турине

9А. От Ботвинника до Спасского: Леонид Штейн – гроза чемпионов мира
О самых памятных победах выдающегося украинского гроссмейстера над королями шахмат

9В. Новый тренер, новые проблемы: причины провала Лейкерс на старте сезона
Оцениваем ситуацию в главной команде Лос-Анджелеса

10А. Келси стал в MLS высоколиквидным активом для Шахтера. Что его ждет дальше?
О ситуации, которая сложилась вокруг венесуэльского бомбардира

10В. Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Не всем спортивным сооружениям суждено оставаться востребованными…

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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