Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
Но есть проблема – Монтелла успешно работает со сборной Турции
По информации итальянских СМИ, Рома хочет, чтобы команду в ближайшее время возглавил Винченцо Монтелла, однако есть проблема – специалист достаточно успешно работает со сборной Турции.
Сообщается, что Турецкая федерация футбола хочет получить более миллиона евро за расторжение контракта. Монтелла уже работал с Ромой в 2011 году на временной основе. После этого тренировал Фиорентину, Сампдорию, Милан, Севилью и другие команды.
Винченцо является одним из топовых бомбардиров в истории римлян. Монтелла забил 83 гола в 192 матчах в течение 10 сезонов в составе Волков.
Рома со старта сезона уже успела уволить наставников Даниэле Де Росси и Ивана Юрича.
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