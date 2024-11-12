Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир

По информации итальянских СМИ, Рома хочет, чтобы команду в ближайшее время возглавил Винченцо Монтелла, однако есть проблема – специалист достаточно успешно работает со сборной Турции.

Сообщается, что Турецкая федерация футбола хочет получить более миллиона евро за расторжение контракта. Монтелла уже работал с Ромой в 2011 году на временной основе. После этого тренировал Фиорентину, Сампдорию, Милан, Севилью и другие команды.

Винченцо является одним из топовых бомбардиров в истории римлян. Монтелла забил 83 гола в 192 матчах в течение 10 сезонов в составе Волков.

Рома со старта сезона уже успела уволить наставников Даниэле Де Росси и Ивана Юрича.