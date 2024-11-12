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Италия
12 ноября 2024, 16:45 | Обновлено 12 ноября 2024, 16:50
3635
1

Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир

Но есть проблема – Монтелла успешно работает со сборной Турции

12 ноября 2024, 16:45 | Обновлено 12 ноября 2024, 16:50
3635
1
Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Монтелла

По информации итальянских СМИ, Рома хочет, чтобы команду в ближайшее время возглавил Винченцо Монтелла, однако есть проблема – специалист достаточно успешно работает со сборной Турции.

Сообщается, что Турецкая федерация футбола хочет получить более миллиона евро за расторжение контракта. Монтелла уже работал с Ромой в 2011 году на временной основе. После этого тренировал Фиорентину, Сампдорию, Милан, Севилью и другие команды.

Винченцо является одним из топовых бомбардиров в истории римлян. Монтелла забил 83 гола в 192 матчах в течение 10 сезонов в составе Волков.

Рома со старта сезона уже успела уволить наставников Даниэле Де Росси и Ивана Юрича.

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Винченцо Монтелла Рома Рим сборная Турции по футболу Артем Довбик назначение тренера
Иван Зинченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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Saar
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