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Италия
12 ноября 2024, 15:44 | Обновлено 12 ноября 2024, 15:47
638
0

Скаут объяснил причины провала Супряги и Коваленко в Серии А. Что сказал?

Алекс Великих считает, что украинские футболисты не вовремя перешли в Серию А

12 ноября 2024, 15:44 | Обновлено 12 ноября 2024, 15:47
638
0
Скаут объяснил причины провала Супряги и Коваленко в Серии А. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский скаут Алекс Великих рассказал, почему Владислав Супряга и Виктор Коваленко не смогли сыграть в итальянской Серии А.

«Что касается Супряги, то считаю там больше психофизические факторы, потому что спортивно-технические характеристики игрока позволяли ему заиграть в европейском чемпионате. Возможно, где-то фактор личного характера помешал тогда и мешает сейчас превратить перспективного в свое время юношу во взрослого сильного футболиста.

Если говорить о Коваленко, то, думаю, было не совсем удачно выбранное время перехода – конец зимнего трансферного окна. К тому же он попал в такую ​​требовательную по физическому состоянию игроков команду как Аталанта тренера Гасперини», – сказал Великих.

Ранее сообщалось Младен Бартулович обратился к Владиславу Супряге после матча с «Шахтером».

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Виктор Коваленко Владислав Супряга Серия A Алекс Великих чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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