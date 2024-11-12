Скаут объяснил причины провала Супряги и Коваленко в Серии А. Что сказал?

Украинский скаут Алекс Великих рассказал, почему Владислав Супряга и Виктор Коваленко не смогли сыграть в итальянской Серии А.

«Что касается Супряги, то считаю там больше психофизические факторы, потому что спортивно-технические характеристики игрока позволяли ему заиграть в европейском чемпионате. Возможно, где-то фактор личного характера помешал тогда и мешает сейчас превратить перспективного в свое время юношу во взрослого сильного футболиста.

Если говорить о Коваленко, то, думаю, было не совсем удачно выбранное время перехода – конец зимнего трансферного окна. К тому же он попал в такую ​​требовательную по физическому состоянию игроков команду как Аталанта тренера Гасперини», – сказал Великих.

Ранее сообщалось Младен Бартулович обратился к Владиславу Супряге после матча с «Шахтером».