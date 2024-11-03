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03 ноября 2024, 22:41 | Обновлено 03 ноября 2024, 23:20
169
2

СВИТОЛИНА: «Из Украины украли свыше 20 тысяч детей. Это наше будущее»

Украинская теннисистка высказалась по поводу серьезной проблемы

03 ноября 2024, 22:41 | Обновлено 03 ноября 2024, 23:20
169
2
СВИТОЛИНА: «Из Украины украли свыше 20 тысяч детей. Это наше будущее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина, бронзовый призер Олимпийских игр 2020, высказалась по поводу серьезной проблемы как следствие рашистско-украинской войны:

«Из Украины похитили более 20 тысяч. Дети – наше будущее, наша надежда. Это большая опасность для нас, украинцев, поэтому мы должны сделать все, что в наших силах для того, чтобы вернуть этих детей, вернуть их к жизни.

Их забрали из семей, делая вид, что заботятся об их здоровье и образовании. Но реальность такова, что они оторваны от своих семей. Некоторым из них сменили гражданство, возраст. Их учат как российских граждан. Эти преступления нужно остановить.

Это очень близкая для моего сердца тема, и поэтому я без сомнений решила стать послом инициативы Bring Kids Back UA».

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Элина Свитолина российско-украинская война
Николай Степанов Источник: НОК Украины
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Комментарии 2
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8number
А твої діти де, Елю? А ну поверни швидко !
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-1
Demid Romanchik
В Україні викрадають чоловіків .А Вони також важливі для майбутнього...Ну це ж Партія не просила казати 
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-1
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