СВИТОЛИНА: «Из Украины украли свыше 20 тысяч детей. Это наше будущее»
Украинская теннисистка высказалась по поводу серьезной проблемы
Украинская теннисистка Элина Свитолина, бронзовый призер Олимпийских игр 2020, высказалась по поводу серьезной проблемы как следствие рашистско-украинской войны:
«Из Украины похитили более 20 тысяч. Дети – наше будущее, наша надежда. Это большая опасность для нас, украинцев, поэтому мы должны сделать все, что в наших силах для того, чтобы вернуть этих детей, вернуть их к жизни.
Их забрали из семей, делая вид, что заботятся об их здоровье и образовании. Но реальность такова, что они оторваны от своих семей. Некоторым из них сменили гражданство, возраст. Их учат как российских граждан. Эти преступления нужно остановить.
Это очень близкая для моего сердца тема, и поэтому я без сомнений решила стать послом инициативы Bring Kids Back UA».
"It's very sad to see that people are getting used to [war]... it's very tough mentally on a daily basis". @ElinaSvitolina speaks to me about her pain as a Ukrainian playing on the WTA and about @BringKidsBackUA--"we need to do everything in our power to bring those kids back". pic.twitter.com/y0uqxsDkFh— Christiane Amanpour (@amanpour) November 1, 2024
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