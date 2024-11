СВИТОЛИНА: «Из Украины украли свыше 20 тысяч детей. Это наше будущее»

Украинская теннисистка Элина Свитолина, бронзовый призер Олимпийских игр 2020, высказалась по поводу серьезной проблемы как следствие рашистско-украинской войны:

«Из Украины похитили более 20 тысяч. Дети – наше будущее, наша надежда. Это большая опасность для нас, украинцев, поэтому мы должны сделать все, что в наших силах для того, чтобы вернуть этих детей, вернуть их к жизни.

Их забрали из семей, делая вид, что заботятся об их здоровье и образовании. Но реальность такова, что они оторваны от своих семей. Некоторым из них сменили гражданство, возраст. Их учат как российских граждан. Эти преступления нужно остановить.

Это очень близкая для моего сердца тема, и поэтому я без сомнений решила стать послом инициативы Bring Kids Back UA».

"It's very sad to see that people are getting used to [war]... it's very tough mentally on a daily basis". @ElinaSvitolina speaks to me about her pain as a Ukrainian playing on the WTA and about @BringKidsBackUA--"we need to do everything in our power to bring those kids back". pic.twitter.com/y0uqxsDkFh