Дженнифер Эрмосо – обладательница Сократес Трофи 2024
34-летняя испанка получила награду за общественную деятельность
Испанская футболистка Дженнифер Эрмосо была признана обладательницей Сократес Трофи-2023. Трофей вручался третий раз в истории.
Сократес Трофи вручается за общественную деятельность вокруг футбола.
Приз назван в честь легендарного бразильского полузащитника Сократеса, известного тем, что активно занимался социальными вопросами в Бразилии.
Предыдущими обладателями Socrates Award были Садио Мане и Винисиус Жуниор.
Эрмосо сейчас выступает за УАНЛ Тигрес из Мексики.
Jennifer Hermoso is the winner of the 2024 Socrates Award!— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
Congrats, @Jennihermoso 👑 #PrixSocrates with @peaceandsport #ballondor pic.twitter.com/NZD0hjzf5w
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