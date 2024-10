Дженнифер Эрмосо – обладательница Сократес Трофи 2024

Испанская футболистка Дженнифер Эрмосо была признана обладательницей Сократес Трофи-2023. Трофей вручался третий раз в истории.

Сократес Трофи вручается за общественную деятельность вокруг футбола.

Приз назван в честь легендарного бразильского полузащитника Сократеса, известного тем, что активно занимался социальными вопросами в Бразилии.

Предыдущими обладателями Socrates Award были Садио Мане и Винисиус Жуниор.

Эрмосо сейчас выступает за УАНЛ Тигрес из Мексики.

Jennifer Hermoso is the winner of the 2024 Socrates Award!



Congrats, @Jennihermoso 👑 #PrixSocrates with @peaceandsport #ballondor pic.twitter.com/NZD0hjzf5w