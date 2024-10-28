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28 октября 2024, 22:59 | Обновлено 28 октября 2024, 23:02
507
0

Дженнифер Эрмосо – обладательница Сократес Трофи 2024

34-летняя испанка получила награду за общественную деятельность

28 октября 2024, 22:59 | Обновлено 28 октября 2024, 23:02
507
0
Дженнифер Эрмосо – обладательница Сократес Трофи 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская футболистка Дженнифер Эрмосо была признана обладательницей Сократес Трофи-2023. Трофей вручался третий раз в истории.

Сократес Трофи вручается за общественную деятельность вокруг футбола.

Приз назван в честь легендарного бразильского полузащитника Сократеса, известного тем, что активно занимался социальными вопросами в Бразилии.

Предыдущими обладателями Socrates Award были Садио Мане и Винисиус Жуниор.

Эрмосо сейчас выступает за УАНЛ Тигрес из Мексики.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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