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Англия
26 октября 2024, 17:41 |
403
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Тотальная экономия. МЮ обратился к своему сопернику с интересной просьбой

Красные дьяволы хотели, чтобы Алехандро Гарначо и Коби Мэйну воспользовались самолетом Ман Сити

26 октября 2024, 17:41 |
403
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Тотальная экономия. МЮ обратился к своему сопернику с интересной просьбой
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо и Кобби Мейну

28 октября в Париже пройдет церемония вручения Золотого мяча-2024. Английский клуб «Манчестер Юнайтед» обратился к своему ожесточенному сопернику «Манчестер Сити», с просьбой разрешить игрокам красных дьяволов Алехандро Гарначо и Коби Мейну улететь в Париж на частном самолете горожан.

«Манчестер Сити» сообщили красным дьяволам, что на самолете нет мест. Как сообщает Mail Sport, «Манчестер Юнайтед» был вынужден обратиться с этой просьбой для экономии средств.

По информации источника, из-за отказа горожан помочь красным дьяволам, игроки «Манчестер Юнайтед» не будут присутствовать на вручении наград.

20-летний Гарначо и 19-летний Кобби Мэйну номинированы на звание лучшего молодого игрока года. Вручение этой награды также пройдет в Париже 28 октября.

Ранее «Манчестер Юнайтед» принял решение отменить празднование Рождества в целях экономии.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Алехандро Гарначо Кобби Мейну Золотой мяч Golden Boy
Іван Распутін Источник: Daily Mail
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