Тотальная экономия. МЮ обратился к своему сопернику с интересной просьбой
Красные дьяволы хотели, чтобы Алехандро Гарначо и Коби Мэйну воспользовались самолетом Ман Сити
28 октября в Париже пройдет церемония вручения Золотого мяча-2024. Английский клуб «Манчестер Юнайтед» обратился к своему ожесточенному сопернику «Манчестер Сити», с просьбой разрешить игрокам красных дьяволов Алехандро Гарначо и Коби Мейну улететь в Париж на частном самолете горожан.
«Манчестер Сити» сообщили красным дьяволам, что на самолете нет мест. Как сообщает Mail Sport, «Манчестер Юнайтед» был вынужден обратиться с этой просьбой для экономии средств.
По информации источника, из-за отказа горожан помочь красным дьяволам, игроки «Манчестер Юнайтед» не будут присутствовать на вручении наград.
20-летний Гарначо и 19-летний Кобби Мэйну номинированы на звание лучшего молодого игрока года. Вручение этой награды также пройдет в Париже 28 октября.
Ранее «Манчестер Юнайтед» принял решение отменить празднование Рождества в целях экономии.
EXCLUSIVE— Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) October 26, 2024
🔴Manchester United asked City if Kobbie Mainoo & Alejandro Garnacho could join their flight to Paris for Ballon d'Or
🔵City politely declined the request as the flight was full with their eight nominees
✒️https://t.co/pCMuuyHGkO
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