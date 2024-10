Тотальная экономия. МЮ обратился к своему сопернику с интересной просьбой

28 октября в Париже пройдет церемония вручения Золотого мяча-2024. Английский клуб «Манчестер Юнайтед» обратился к своему ожесточенному сопернику «Манчестер Сити», с просьбой разрешить игрокам красных дьяволов Алехандро Гарначо и Коби Мейну улететь в Париж на частном самолете горожан.

«Манчестер Сити» сообщили красным дьяволам, что на самолете нет мест. Как сообщает Mail Sport, «Манчестер Юнайтед» был вынужден обратиться с этой просьбой для экономии средств.

По информации источника, из-за отказа горожан помочь красным дьяволам, игроки «Манчестер Юнайтед» не будут присутствовать на вручении наград.

20-летний Гарначо и 19-летний Кобби Мэйну номинированы на звание лучшего молодого игрока года. Вручение этой награды также пройдет в Париже 28 октября.

Ранее «Манчестер Юнайтед» принял решение отменить празднование Рождества в целях экономии.

