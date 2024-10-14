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  4. Мартинелли травмировался в расположении сборной Бразилии
Англия
14 октября 2024, 19:47 | Обновлено 14 октября 2024, 20:56
211
0

Мартинелли травмировался в расположении сборной Бразилии

Полузащитник рискует пропустить матч квалификации против Перу

14 октября 2024, 19:47 | Обновлено 14 октября 2024, 20:56
211
0
Мартинелли травмировался в расположении сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мартинелли

23-летний бразильский полузащитник лондонского «Арсенала» Габриэль Мартинелли получил повреждение в расположении своей сборной. По информации издания TNT Sports, у игрока диагностирован ушиб двуглавой мышцы задней части голени.

На тренировке в сборной Мартинелли работал, но на его ноге был тейп. Также издание сообщило, что участие игрока в квалификационном матче к чемпионату мира против Перу (16 октября) находится под вопросом.

Также сообщается, что, возможно, руководство «Арсенала» попросит Мартинелли вернуться в расположение клуба раньше времени.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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