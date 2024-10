Мартинелли травмировался в расположении сборной Бразилии

23-летний бразильский полузащитник лондонского «Арсенала» Габриэль Мартинелли получил повреждение в расположении своей сборной. По информации издания TNT Sports, у игрока диагностирован ушиб двуглавой мышцы задней части голени.

На тренировке в сборной Мартинелли работал, но на его ноге был тейп. Также издание сообщило, что участие игрока в квалификационном матче к чемпионату мира против Перу (16 октября) находится под вопросом.

Также сообщается, что, возможно, руководство «Арсенала» попросит Мартинелли вернуться в расположение клуба раньше времени.

CBF CONFIRMA EDEMA NA PANTURRILHA DIREITA DE MARTINELLI! 🚨🇧🇷 A confirmação veio agora em comunicado oficial e o atacante vira dúvida pra pegar o Peru! No treino de hoje, ele já estava treinando com uma tape no local do edema. #SeleçãoBrasileira pic.twitter.com/JuazHuGoGz