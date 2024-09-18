Арест Усика, старт Лиги чемпионов, покер Кейна, подготовка Шахтера
Главные новости за 17 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 17 сентября.
1A. ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
Обстоятельства задержания украинского чемпиона выясняются
1B. Усик высказался о своем аресте в Польше. Александр рассказал, что случилось
Украинский боксер рассказал, что получилось недоразумение, которое быстро решилось
1C. Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Товарища украинского боксера не хотели пускать в самолет
2A. Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
В новом сезоне ЛЧ ведется одна таблица для всех клубов
2B. Четыре гола Кейна. Бавария отгрузила 9 мячей загребскому Динамо в ЛЧ
Зрители в Мюнхене увидели яркое шоу на старте Лиги чемпионов
3A. Ремейк Стамбула. Милан и Ливерпуль снова сыграли в ЛЧ. Забили 4 гола
Победу одержали англичане со счетом 3:1
3B. Голы Мбаппе, Рюдигера и Эндрика. Реал вырвал победу над Штутгартом в ЛЧ
Игра завершилась со счетом 3:1, у немецкого коллектива отличился Дениз Ундав
3C. ЛЧ стартовала! Ювентус показал реальный уровень ПСВ, разгром от Астон Виллы
Старая синьора обыграла соперников 3:1, вилланы со счетом 3:0 одолели Янг Бойз
4A. ПУШИЧ – про формат Лиги чемпионов, Болонью, Матвиенко и шансы на успех
Главный тренер Шахтера провел пресс-конференцию накануне старта в ЛЧ
4B. ФОТО. Шахтер провел официальную тренировку перед стартом в ЛЧ
В первом туре Лиги чемпионов 18 сентября встретятся Болонья и Шахтер
5. Сборная Украины узнала соперников в отборе к ЧМ-2025 по пляжному футболу
Соперниками стали Польша, Норвегия, еще одна команда определится позже
6. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Роналду уволил экс-тренера Шахтера
Луиш Каштру покинул «Аль-Наср»
7A. Цуренко проиграла четвертой сеяной в Хуахине в стартовом раунде
Леся уступила Магде Линетт из Польши в двух сетах
7B. Ястремская в статусе лидера посева проиграла первый матч в Хуахине
Даяна в двух сетах уступила японке Маи Хонтаме
7C. Орест ТЕРЕЩУК: «В матче с Израилем сложились досадные обстоятельства»
Капитан сборной Украины – о матче Кубка Дэвиса
8. Итоги дня ЧМ-2024. Бразилия забила 8 мячей Хорватии. Кто вышел в плей-офф?
По три очка на чемпионате мира взяли Парагвай и Таиланд
9. Сбитый летчик или усиление для Артеты: зачем Арсеналу Стерлинг?
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10. Смена лидера, разгром от Шахтера, класс Динамо, возвращение Ингульца
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Обстоятельства задержания украинского чемпиона выясняются