Арест Усика, старт Лиги чемпионов, покер Кейна, подготовка Шахтера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 17 сентября.

1A. ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!

Обстоятельства задержания украинского чемпиона выясняются

1B. Усик высказался о своем аресте в Польше. Александр рассказал, что случилось

Украинский боксер рассказал, что получилось недоразумение, которое быстро решилось

1C. Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища

Товарища украинского боксера не хотели пускать в самолет

2A. Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд

В новом сезоне ЛЧ ведется одна таблица для всех клубов

2B. Четыре гола Кейна. Бавария отгрузила 9 мячей загребскому Динамо в ЛЧ

Зрители в Мюнхене увидели яркое шоу на старте Лиги чемпионов

3A. Ремейк Стамбула. Милан и Ливерпуль снова сыграли в ЛЧ. Забили 4 гола

Победу одержали англичане со счетом 3:1

3B. Голы Мбаппе, Рюдигера и Эндрика. Реал вырвал победу над Штутгартом в ЛЧ

Игра завершилась со счетом 3:1, у немецкого коллектива отличился Дениз Ундав

3C. ЛЧ стартовала! Ювентус показал реальный уровень ПСВ, разгром от Астон Виллы

Старая синьора обыграла соперников 3:1, вилланы со счетом 3:0 одолели Янг Бойз

4A. ПУШИЧ – про формат Лиги чемпионов, Болонью, Матвиенко и шансы на успех

Главный тренер Шахтера провел пресс-конференцию накануне старта в ЛЧ

4B. ФОТО. Шахтер провел официальную тренировку перед стартом в ЛЧ

В первом туре Лиги чемпионов 18 сентября встретятся Болонья и Шахтер

5. Сборная Украины узнала соперников в отборе к ЧМ-2025 по пляжному футболу

Соперниками стали Польша, Норвегия, еще одна команда определится позже

6. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Роналду уволил экс-тренера Шахтера

Луиш Каштру покинул «Аль-Наср»

7A. Цуренко проиграла четвертой сеяной в Хуахине в стартовом раунде

Леся уступила Магде Линетт из Польши в двух сетах

7B. Ястремская в статусе лидера посева проиграла первый матч в Хуахине

Даяна в двух сетах уступила японке Маи Хонтаме

7C. Орест ТЕРЕЩУК: «В матче с Израилем сложились досадные обстоятельства»

Капитан сборной Украины – о матче Кубка Дэвиса

8. Итоги дня ЧМ-2024. Бразилия забила 8 мячей Хорватии. Кто вышел в плей-офф?

По три очка на чемпионате мира взяли Парагвай и Таиланд

9. Сбитый летчик или усиление для Артеты: зачем Арсеналу Стерлинг?

Рассматриваем неоднозначный трансфер «канониров»

10. Смена лидера, разгром от Шахтера, класс Динамо, возвращение Ингульца

Самые интересные события 6-го тура УПЛ – в традиционном обзоре