Смена лидера, разгром от Шахтера, класс Динамо, возвращение Ингульца

«Оболонь» во главе с новым главным тренером Сергеем Шищенко остановила победную поступь «Александрии». «Динамо» добыло непростую, но закономерную победу над «Зарей». Команда Шовковского остается единственной в нынешнем чемпионате, которая еще не теряла очков. «Шахтер» разгромил «Карпаты». На счету Артема Бондаренко – хет-трик. Благодаря волевой победе над «Левым берегом», «Полесье» взобралось на первую строчку турнирной таблицы.

Дебют тура

На тренерском мостике «Оболони» дебютировал Сергей Шищенко. В лагерь «пивоваров» молодой специалист перешел из «Полесья». По его словам, в финансовом плане немного потерял. Но главное, мол, не это, а возможность работать с командой элитного дивизиона.

Дебют Шищенко на новом рабочем месте можно считать удачным. Киевская команда не проиграла впервые за пять последних матчей, что уже само по себе является достижением. Кроме того, «Оболонь» местами смотрелась неплохо. И сумела отобрать очки не у кого-то, а у самого лидера – «Александрии». В этом поединке подопечные Руслана Ротаня впервые в нынешнем сезоне потеряли очки. А вместе с потерей очков потеряли и лидерство в таблице.

Событие тура

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк давеча напугал футбольную общественность разговорами о том, что, дескать, снимет команду с чемпионата, если ей не дадут разрешение проводить домашние матчи на «Ингулец Арене». Новый стадион «казаков» уже в строю. Однако есть одно маленькое «но», которое по факту оказалось большим: разрешительных документов для ввода стадиона в эксплуатацию у петровского Папы не оказалось. УАФ и УПЛ требовали надлежащие документы, Поворознюк требовал «справедливости», параллельно посылая всех в известном направлении.

Однако на поверку оказалось, что не такой уж Поворознюк и принципиальный. Команду с соревнований он не снял. «Ингулец» будет играть сезон и дальше. На чужих полях (или резервном). Пока его Папа не получит необходимых бумаг на стадион.

Гол тура

Мяч, забитый на последней минуте игры, по определению не может быть обыденным. Особенно, если он еще и единственный в матче. Однако то, как «Черноморец» забил свой победный мяч в игре против «Ингульца», обязательно нужно смотреть своими глазами. Смотреть не один раз. 18-летний Александр Пшеничнюк забил гол ударом через себя, с линии вратарской. Это дебютный мяч в УПЛ воспитанника одесского клуба.

Решение тура

Перед игрой против «Зари» у «Динамо» выпали из-за травм сразу три центрбека – Попов, Михавко и Дячук. В пару к Биловару в центр обороны наставник киевлян Александр Шовковский отрядил опорника Бражко. И тот не подкачал.

Договоренность тура

За «Зарю» выступают на условиях арены сразу семеро игроков «Динамо». И все эти игроки по условиям соглашения между клубами не имели право играть против «метрополии». Не мудрено, что «Заря» в итоге уступила «бело-синим».

Цифра тура

В игре против «Зари» забитым мячом отличился полузащитник «Динамо» Буяльский. Этот мяч стал для Виталия юбилейным – 75-м в футболке «Динамо». В историческом реестре динамовских голеадоров времен Независимости Буяльский занимает 15 место.

И еще один динамовский рекорд был зафиксирован в том же поединке. Победив луганчан 2:0, «Динамо» тем самым провело 500-й сухой матч в чемпионатах Украины.

Матч тура

Действующий чемпион получил порцию нещадной критики за неудачный старт сезона. В свою очередь, «Карпаты» получили порцию комплиментов за аналогичный отрезок. Особенно за поединок против «Кривбасса». На «Арене Львов» встретились две команды с откровенным атакующим вектором. Игра стоила свеч. Соперники на двоих забили сразу семь мячей. Правда, пять из них оказалось в воротах «Карпат». Местами команда Пушича выглядела неубедительно в защите, но вот в атаке она действовала отлично. Неплохое в целом впечатление оставила по себе и команда Лупашко, но пять пропущенных мячей – это уже слишком.

Герой тура

Игру против «Карпат» сделал полузащитник «Шахтера» Бондаренко. На лицевом счету Артема – сразу три забитых мяча. Первые два, засветившие имя их автора на табло в конце первого тайма, и предопределили исход поединка. Интересно, что до этого хет-трика Бондаренко в нынешнем сезоне не забивал.

ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Извинение тура

Форвард «Шахтера» Сикан забил в ворота «Карпат» под занавес первого тайма. После этого гола команда Лупашко уже не оклемалась. Но Данил не праздновал свой гол. Наоборот, он извинился перед львовскими болельщиками. По той простой причине, что Сикан – воспитанник «Карпат».

Удаление тура

«Питбуль» команды Сергея Долганского – Александр Скляр – слывет не только неуступчивым, но и жестким игроком. Иногда его жесткость выходить за рамки. В матче против «Руха» опорник полтавчан схлопотал два «горчичника» с интервалом в шесть минут. На 32 минуте получил первую желтую карточку, на 38-й – вторую. К счастью для его команды, «Ворскла» не проиграла.

Газон тура

Качество газона в Полтаве во время поединка «Ворскла» – «Рух» оставляло желать лучшего. Мягко говоря. Даже визуально, через экран, было видно, что поле не выдерживает ни борьбы, ни критики. После игры наставник гостей Виталий Пономарев заявил, что «на таком газоне нельзя играть матчи УПЛ». А еще газон «Ворсклы» стал предметом «изучения» специальной комиссии УПЛ и УАФ, которая по итогам визита в Полтаву определит, нужно ли наказывать гривной полтавский клуб за ненадлежащую подготовку футбольного поля.

УПЛ

Джокер тура

Вышел, забил, победил. Во втором тайме при счете 0:0 в матче «Левый берег» – «Кривбасс» в составе гостей появился Задерака (на 73 минуте). А спустя восемь минут Максим забил победный мяч, откликнувшись на хорошую передачу Кузыка.

Камбек тура

Непростым получился домашний матч «Полесья» против «Вереса». Гости активно начали игру, и уже в самом ее дебюте получили дивиденды: отличился Гайдучик. Несмотря на все старания, хозяевам не удалось забить в первой половине встречи. Но удалось забить во второй. В середине тайма отличились Назаренко и Гуцуляк. «Верес» имел моменты, чтобы спасти игру, но не реализовал их. После этой непростой победы подопечные Ашура возглавили турнирную таблицу. Правда, не единолично, а на пару с «Александрией».

Новички тура

Матч против ЛНЗ стал для новобранца «Колоса» Джованни Боливара дебютным. И 22-летний венесуэлец отметил свой дебют в УПЛ результативным действием – голевой передачей на Третьякова. Интересно, что и для Третьякова забитый мяч – первое результативное действие в футболке ковалевской команды. Однако этот «дуплет» новобранцев не принес победы «аграриям». Матч завершился вничью 1:1.

В свою очередь, в этой игре отличился дебютным мячом и новичок черкасской команды – 23-летний нигериец Момо, точный удар которого в середине второго тайма поставил точку в этом противостоянии.

Символическая сборная тура: Бущан – Педриньо, Бражко, Приймак, Винисиус – Бондаренко, Буяльский, Гуцуляк, Назаренко, Зубков – Пшеничнюк.