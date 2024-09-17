Сборная Украины узнала соперников в отборе к ЧМ-2025 по пляжному футболу
Соперниками стали Польша, Норвегия, еще одна команда определится позже
Сборная Украины узнала соперников в квалификации чемпионата мира 2025 по пляжному футболу.
Подопечные Николая Костенко попали в группу F европейской квалификации ЧМ-2025.
Соперниками будут Польша, Норвегия и еще одна команда, которую ФИФА объявит позже.
Европейский отбор в ЧМ-2025 по пляжному футболу пройдет в испанском городе Кадис с 4 по 13 октября 2024 года.
На мундиаль, который состоится в 2025 году на Сейшельских островах, поедут 4 лучшие европейские команды.
Квалификация чемпионата мира 2025 по пляжному футболу
- Группа A. Испания, Азербайджан, Англия, Грузия
- Группа B. Италия, Чехия, Дания, Румыния
- Группа C. Португалия, Германия, Эстония, Казахстан
- Группа D. беларусь, Молдова, Турция, Бельгия
- Группа E. Швейцария, Франция, Литва, Мальта
- Группа F. Украина, Польша, Норвегия, команда 24
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