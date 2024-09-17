Сборная Украины узнала соперников в отборе к ЧМ-2025 по пляжному футболу

Сборная Украины узнала соперников в квалификации чемпионата мира 2025 по пляжному футболу.

Подопечные Николая Костенко попали в группу F европейской квалификации ЧМ-2025.

Соперниками будут Польша, Норвегия и еще одна команда, которую ФИФА объявит позже.

Европейский отбор в ЧМ-2025 по пляжному футболу пройдет в испанском городе Кадис с 4 по 13 октября 2024 года.

На мундиаль, который состоится в 2025 году на Сейшельских островах, поедут 4 лучшие европейские команды.

Читайте также: Сборная Украины выиграла Евролигу 2024 по пляжному футболу в Дивизионе B

Квалификация чемпионата мира 2025 по пляжному футболу