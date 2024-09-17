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Пляжный футбол
17 сентября 2024, 21:35 | Обновлено 17 сентября 2024, 21:40
766
0

Сборная Украины узнала соперников в отборе к ЧМ-2025 по пляжному футболу

Соперниками стали Польша, Норвегия, еще одна команда определится позже

17 сентября 2024, 21:35 | Обновлено 17 сентября 2024, 21:40
766
0
Сборная Украины узнала соперников в отборе к ЧМ-2025 по пляжному футболу
beachsoccer.com

Сборная Украины узнала соперников в квалификации чемпионата мира 2025 по пляжному футболу.

Подопечные Николая Костенко попали в группу F европейской квалификации ЧМ-2025.

Соперниками будут Польша, Норвегия и еще одна команда, которую ФИФА объявит позже.

Европейский отбор в ЧМ-2025 по пляжному футболу пройдет в испанском городе Кадис с 4 по 13 октября 2024 года.

На мундиаль, который состоится в 2025 году на Сейшельских островах, поедут 4 лучшие европейские команды.

Квалификация чемпионата мира 2025 по пляжному футболу

  • Группа A. Испания, Азербайджан, Англия, Грузия
  • Группа B. Италия, Чехия, Дания, Румыния
  • Группа C. Португалия, Германия, Эстония, Казахстан
  • Группа D. беларусь, Молдова, Турция, Бельгия
  • Группа E. Швейцария, Франция, Литва, Мальта
  • Группа F. Украина, Польша, Норвегия, команда 24

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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