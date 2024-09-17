Сбитый летчик или усиление для Артеты: зачем Арсеналу Стерлинг?

Арсенал уже 2 года является главным конкурентом Манчестер Сити в борьбе за чемпионский титул. Никто не сомневался в том, что в новом сезоне "канониры" снова будут претендентами на трофей. К тому же "пушкари" хорошо усилились, подписав защитника Риккардо Калафьори и хавбека Микеля Мерино. Единственный игрок, которого, по мнению экспертов, не хватало лондонцам, – это центральный нападающий. Но вместо него Арсенал подписал весьма противоречивого вингера.

Рахим Стерлинг сейчас упоминается в СМИ не так часто, как раньше. Этому есть логичное объяснение. В Манчестер Сити 29-летний англичанин провел, вероятно, лучший период карьеры, став четырехкратным чемпионом АПЛ. Стерлинг много забивал и ассистировал, будучи важным игроком в команде Пепа Гвардиолы. Но после сезона 2021/22 Рахим решил покинуть "горожан". Он перешел в Челси, где стал одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Вероятно, дело было не только в деньгах. В своем последнем сезоне в Манчестер Сити Стерлинг стал получать чуть меньше игрового времени, хотя оно все равно было приличным. Результативность Рахима снизилась, а вместе с ней и влияние на игру команды. Тут подоспел Челси с новыми владельцами, новым проектом и новым вызовом. Футболиста привлек вариант с лондонским клубом. Летом 2022 года он перешел к "синим" за 56 млн евро. У обеих сторон были большие ожидания от сотрудничества, но реальность оказалась другой.

В Челси Стерлинг был очень далек от того уровня, который показывал в Манчестер Сити. Он делал то же, что и раньше – атаковал, прорывался в штрафную площадь соперника и использовал дриблинг, став лучшим игроком «синих» по попыткам обводки. Однако ничего не работало. В лондонском клубе часто менялись тренеры, у каждого из которых были свои требования к игрокам. Постоянно приходили новые футболисты. С одной стороны, это усиливало конкуренцию. С другой, делало ее безобразной, поскольку не прослеживалось никакого порядка.

С переходом в Челси Рахим потерял все, кроме денег. Он потерял уверенность в себе, звездный статус и место в сборной Англии. Всего 14 голов за 2 сезона в Премьер-лиге – не тот результат, на который все рассчитывали. С приходом Энцо Марески на пост главного тренера синих все стало еще сложнее. Специалист заявил, что не рассчитывает на Стерлинга и посоветовал ему искать новый клуб. Англичанина связывали с Ювентусом, но туринцы не потянули его зарплату. Обмен в Манчестер Юнайтед на Джейдона Санчо тоже остался на уровне слухов. Ситуация становилась все сложнее.

Перед закрытием трансферного окна появился Арсенал, который согласился арендовать Рахима. Этот трансфер вызвал недоумение и у болельщиков, и у экспертов. Все ждали, что "канониры" подпишут звездного форварда – кого-то вроде Виктора Осимхена, ну или хотя бы Айвена Тоуни, который хорошо зарекомендовал в АПЛ. Но этого не произошло – нигериец перешел в Галатасарай на правах аренды, а экс-игрок Брентфорда уехал в Саудовскую Аравию. В итоге, клуб, который борется за чемпионство, подписал футболиста, явно сдавшего позиции. Зачем?

Самое простое объяснение – связь Стерлинга с Артетой. Оба работали в Манчестер Сити и высоко оценивали друг друга после того, как их пути разошлись. Артета в то время был помощником Гвардиолы, а Рахим набирал обороты на "Этихаде". В Англии отмечают, что именно Микель оказал наибольшее влияние на прогресс футболиста. Это подтверждается статистикой: свои самые продуктивные сезоны в Манчестер Сити Стерлинг провел во времена Артеты.

Сезоны 2017/18 и 2018/19 стали лучшими в карьере Рахима в плане результативности. В одной кампании он набрал 33 очка по системе гол+пас (18+15), в другой – 30 (17+13). В сезоне 2019/20 Артета покинул Манчестер Сити ради работы в Арсенале, но Стерлинг все равно забил 20 голов. Это был его лучший показатель по забитым мячам за один сезон в АПЛ. В Манчестер Сити Рахим стал взрывным и универсальным игроком. Он стал правильно выбирать позиции, эффективно действовать в штрафной площади соперника и максимально использовать свой дриблинг. И во всем этом ему помог Артета.

Исходя из этого, можно предположить, что в переходе Стерлинга в Арсенал есть определенный смысл. Артета не просто воссоединился с бывшим подопечным. Он получил супермотивированного игрока, который хочет снова стать чемпионом и вернуться в сборную Англии. Выступать с Челси в Лиге конференций и бороться с "канонирами" за все трофеи – это разные уровни мотивации. Рахиму еще нет 30-ти. У него есть все шансы на перезапуск карьеры. Несмотря на то, что Стерлинг потерял 2 года в Челси, он до сих пор входит в пятерку самых эффективных игроков АПЛ с момента своего дебюта в 2012-м году (123 гола, 63 ассиста).

Не сумев подписать центрфорварда, Арсенал на самом деле ничего не потерял, арендовав Стерлинга. Без него "канониры" забили 91 гол в прошлом сезоне АПЛ (второй результат после Манчестер Сити). С ним может получиться еще больше. Английские СМИ пишут, что Рахим уже начинает "накручивать" партнеров на тренировках. Похоже, Артета уже взялся за дело. Если тренер сможет выжать из Стерлинга хотя бы 70% того, что он показывал на "Этихаде", с этого будет толк.

Поговаривают, что наставник Арсенала не очень доволен Габриелем Мартинелли, которому не хватает стабильности. Конкуренция со Стерлингом однозначно взбодрит бразильца. У "канониров" на левом фланге атаки есть еще Леандро Троссард, но Артета по-прежнему рассматривает его только в качестве джокера. Рахим также может сыграть и на правом фланге, сняв давление с Букайо Сака, у которого сейчас нет сменщика. Кроме того, Стерлинг может сыграть и на позиции центрфорварда, и под ним. Эта универсальность по-прежнему при нем, Артете нужно лишь вернуть уверенность в игрока, и тогда этот трансфер может сыграть важную роль в борьбе за трофеи.

Текст: meta.ua/sport