Орест ТЕРЕЩУК: «В матче с Израилем сложились досадные обстоятельства»

13-14 сентября на открытых хардовых кортах Herodotou Tennis Academy в Ларнаке (Кипр) состоялся матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между командами Украины и Израиля (1:3). В пятницу свои матчи проиграли Александр Овчаренко (6:0, 4:6, 4:6) и Виталий Сачко (2:6, 2:6), в субботу Алексей Крутых и Илья Белобородко выиграли парную встречи (7:5, 7:6), а затем Крутых обидно уступил в поединке, в котором подавал на матч (2:6, 6:3, 6:7).

Капитан мужской сборной Украины по теннису Орест Терещук в комментарии Sport.ua подробно рассказал об этой матчевой встрече.

- Первый матч начался очень успешно по счету, но дальше стало тяжелее, еще и Овчаренко схватила судорога. Расскажите подробнее, что там произошло?

- Саша очень хорошо себя показывал, 6:0 выиграл первый сет, но счет был не по игре. Можно сказать, что в нескольких важных розыгрышах повезло. Но в начале второго сета Саша проиграл свою подачу, уступал 1:3. Еще раньше на переходе был момент, когда я ему сказал, что когда 6:0 выигрываешь, очень важно не отпустить соперника в отрыв, если ты не сможешь дальше выигрывать геймы. Я ему сказать, что он не обязан повторять счет первого сета.

Счет был 1:3, но Овчаренко взял свою подачу и на 2:3 вернул брейк. Я еще подумал про себя и с помощником перекинулся несколькими словами, что если Саша вернет брейк, то все должно быть хорошо по результатам матча. И действительно, на 3:3 было 40-0 на подаче Саши, после возвращения брейка три розыгрыша он выиграл достаточно легко, чувствовался подъем. Но затем Олиэль принял на вылет первую подачу, в следующем розыгрыше Саша выбил соперника с корта, вышел к сетке и там ошибся на достаточно простом мяче. С лета не дообработал ногами и после этого начал себя корить. Сначала тихонько, а потом сильнее, когда не сложилось в этом гейме, и отдал подачу. К сожалению, это был ключевой момент. Я чувствовал, что в этом матче должен был быть счет 6:0, 6:3 или 6:4, если бы он 4:3 повел.



ФТУ. Александр Овчаренко

Второй сет Овчаренко проиграл, но чувствовал себя хорошо. Наверное, из всей команды он был лучше всего готов к тем условиям: жаре, влажности. Говорил, что все хорошо после второго сета, полностью переоделся, но в третьей партии его схватила судорога. Обычно, это касается ног, но в этот раз ноги были в полном порядке, схватило большой палец правой руки. По его словам, это было впервые в жизни. Как только схватило, Саша справа вообще не мог играть, но со временем количество ударов, которые он мог сделать во время розыгрыша относительно в нормальном состоянии, увеличивалось. Уже потом, под конец поединка, вопрос был только психологии. У Олиэля тоже упал уровень игры. Так бывает, когда у соперника что-то не так со здоровьем. Это отвлекает, появляется дополнительное давление, что теперь ты обязан выигрывать. Я напоминал Саше об этом на переходах, чтобы он морально голову не опускал. Что даже в такой ситуации у него было много шансов. В принципе, дальше была такая борьба, будто у них обоих все нормально. У Саши только осталось такое «послевкусие», которое его отвлекало. В целом все было очень близко, но из-за этих нескольких ошибок вместо 2:0 после первого дня мы имели 0:2.

- Виталий Сачко сыграл следующий матч неожиданно слабо, с чем это связано?

- Виталий сыграл слабо, волновался. Несмотря на то, что он достаточно давно дебютировал за сборную, что он лидер этой команды и на прошлом матче с запасом был выше по рейтингу, его нельзя назвать достаточно опытным игроком для матчей Кубка Дэвиса. И это не в упрек ему, он делал все, что мог.

Сачко вышел на матч не в оптимальном моральном состоянии, волновался. Я надеялся, что это исчезнет через определенное количество геймов. Бывает, что ты разогрелся, и это проходит. Но в этот раз весь матч Виталий провел слабо, а соперник на этом турнире всегда играет с приподнятым настроением. Цукерман играл очень смело, в корте, плоско, низко над сеткой, очень быстро, не давая Виталию провести какие-то длинные розыгрыши, чтобы у него было больше шансов войти в игру.

Забегая вперед, скажу, что утром в субботу Виталий физически чувствовал себя плохо, температура была 36.1, 36.2, а этот матч начинался достаточно поздно в пятницу. Также Сачко сказал мне, что ни в коем случае не оправдывается, но сейчас себя чувствует физически очень плохо, и вчера он себя также так чувствовал, но списывал это на волнение. Но какой-то вирус он все же подхватил. На завтраке в субботу мы договорились, что во второй день он не будет играть одиночку, но будет играть пару. Но когда приехали на корты, то Виталий даже не стал разминаться, потому что становилось хуже и хуже. Пришлось ехать в отель обратно.



ФТУ. Виталий Сачко

В общем сложились досадные обстоятельства. Думаю, что если бы Овчаренко выиграл первый матч, то и Цукерман не играл бы так вдохновенно против Сачко, и Виталию, возможно, было бы легче.

- Как настраивались на второй игровой день?

- По-боевому. В течение недели мы встречались вечером, этот день не стал исключением. Я пытался им донести на примере одиночных матчей, что когда у тебя 5:5 в решающем и на твоей подаче 0-40, ты в очень плохой ситуации, но если с другой стороны посмотреть, то способен ли ты выиграть 3 розыгрыша на свои подачи против соперника, с которым у тебя равная борьба? Конечно, в мужском теннисе выиграть три подряд очка на своей подаче – не что-то фантастическое. И если ты их выигрываешь, цепляешь этот гейм, то через несколько минут после 0-40 у тебя уже есть 6:5, а соперник подает, помня, что несколько минут назад у него были вот такие шансы, а сейчас нужно как-то остаться в матче. Если удачно начать этот гейм, то есть большая вероятность, что оппонент сыграет не так удачно, как он мог бы.

Так и здесь, мы вроде 0:2 проигрываем, мы не фавориты в паре. По моему мнению, из этих 5 матчей в расписании, в паре у нас было меньше всего шансов на выигрыш. Тем более, что мы планировали другой состав пары. Крутых/Белобородько – у нас был где-то четвертым вариантом из тех, что мы наигрывали на протяжении недели. И все же, это был парный матч. В матчах с США и Колумбией мы видели, что сенсации в паре достичь проще, чем в одиночке. Утром мы это проговорили, ребята вышли с хорошим настроем, хотя и поначалу проигрывали с двойным брейком. Проигрывали 0:2 по матчам, проигрывали в парном матче, исчезло давление и ребята стали более раскованными. Они цеплялись за результат, а соперники наоборот начали дергаться. Особенно Рой Степанов помогал нам, Цукерман уровень держал. И во втором сете тоже уступали, но на переходах я чувствовал такую энергию, что мне вообще мало нужно говорить слова поддержки. Только напоминания о приемах, о направлениях, куда желательно играть. Настрой у них был классный, поэтому в том матче все удалось.



ФТУ. Алексей Крутых и Илья Белобородько

С утра мы решили, что в любой ситуации Алексей Крутых будет играть в одиночку. Даже просто «неживой» матч, потому что у него есть проблема с одиночками. Мы договаривались, что даже если это не будет матч за результат, я бы хотел с ним провести поединок рядом, чтобы и на будущие матчи в личных турнирах у него остался настрой, который я планировал ему передать в некоторых аспектах.

Получилось выиграть пару, но у Алексея сейчас уверенность минимальная. Помогло то, что когда человек устает, то и притупляются его проблемы, особенно в командных соревнованиях. Голова работает экономнее, более рассудительно. Он много сил отдал во время парного матча, вышел играть с тягучим Олиэлем. Было видно, что ему тяжело во время длинных розыгрышей. Хотя у Алексея, по сравнению с Сашей, есть очень хорошая черта – он способен играть с минимальными затратами усилий. Со стороны может казаться, что он, может, и не старается, а Овчаренко наоборот выпахивает. Но у Алексея такой стиль, что он умеет играть легко, в этом был шанс. Уже в середине первого сета у Крутых не было свежести, но ему это пошло на пользу. Он стал очень сосредоточенным, вовремя выбирал моменты для атаки, для переводов по линии. Потому что понимал, что длинные розыгрыши – не для него сейчас. Зрозуміло, что на очень важных очках, где он не хотел рисковать, розыгрыши затягивались. Мне было очень комфортно, приятно на скамейке. Я понимал, что он отдает максимум и главное – классно играет.



ФТУ. Алексей Крутых

Так было до момента, когда он подавал на матч. Дальше был плохой гейм: двойная, две простых ошибки. Уже потом он объяснял, что очень во многих матчах за последний год не подал на матч и у него уже есть определенный пунктик в голове. Это его подкосило, хотя он дошел до тай-брейка и там было 3:3. Если в парном матче ближе к концу было понимание, что все хорошо, то здесь наоборот. После того, как он не подал на матч, уже и Олиэль начал выдавать победные эмоции, и их скамейка, и немногочисленные болельщики.

- Если бы выиграли четвертый матч, кого бы ставили на заключительный?

- Орлова. Он уже разминался. Ему нужно достаточно много времени, чтобы подготовиться. Владислав тратит много времени на подготовку к тренировке и выход с тренировки. Тем более, матч решающий. Когда только третий сет начался, то он уже начал готовиться на всякий случай на пятый матч, – сказал Терещук.