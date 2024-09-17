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  4. Цуренко проиграла четвертой сеяной в Хуахине в стартовом раунде
WTA
17 сентября 2024, 16:06 | Обновлено 17 сентября 2024, 16:11
601
4

Цуренко проиграла четвертой сеяной в Хуахине в стартовом раунде

Леся уступила Магде Линетт из Польши в двух сетах

17 сентября 2024, 16:06 | Обновлено 17 сентября 2024, 16:11
601
4
Цуренко проиграла четвертой сеяной в Хуахине в стартовом раунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№92 WTA) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хуахине, Таиланд.

В первом раунде украинка проигарала четвертой сеяной польке Магде Линетт (№43 WTA).

Хуахин. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 2:6, 5:7

Это была 4-я встреча теннисисток, счет сравнялся.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Мананчаи Савангкаев (№195 WTA) или Ребекки Шрамковой (№102 WTA).

Ранее турнир покинула первая сеяна украинка Даяна Ястремская. Как и Ястремская, Цуренко проиграла пятый матч подряд.

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Леся Цуренко Магда Линетт WTA Хуахин
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 4
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C.Пеклов
очікувано,.в мене тільки питання до Лесі,а для чого їй тренер?
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+1
Андрій Заліщук
пора на пенсію 35 років уже
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+1
RomeoBoss
Щось Леся почала здавати!
Дуже неприємно на це дивитися!
Теж саме стосується Катерини Завадськой.
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0
Alehandro
Леся, Леся... Боже, боже...
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0
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