Цуренко проиграла четвертой сеяной в Хуахине в стартовом раунде

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№92 WTA) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хуахине, Таиланд.

В первом раунде украинка проигарала четвертой сеяной польке Магде Линетт (№43 WTA).

Хуахин. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 2:6, 5:7

Это была 4-я встреча теннисисток, счет сравнялся.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Мананчаи Савангкаев (№195 WTA) или Ребекки Шрамковой (№102 WTA).

Ранее турнир покинула первая сеяна украинка Даяна Ястремская. Как и Ястремская, Цуренко проиграла пятый матч подряд.