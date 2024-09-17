Цуренко проиграла четвертой сеяной в Хуахине в стартовом раунде
Леся уступила Магде Линетт из Польши в двух сетах
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№92 WTA) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хуахине, Таиланд.
В первом раунде украинка проигарала четвертой сеяной польке Магде Линетт (№43 WTA).
Хуахин. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 2:6, 5:7
Это была 4-я встреча теннисисток, счет сравнялся.
В следующем раунде победительница поединка сразится против Мананчаи Савангкаев (№195 WTA) или Ребекки Шрамковой (№102 WTA).
Ранее турнир покинула первая сеяна украинка Даяна Ястремская. Как и Ястремская, Цуренко проиграла пятый матч подряд.
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