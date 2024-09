Все матчи на US Open 2024 были приостановлены из-за неожиданной причины

2 сентября на кортах Нью-Йорка проходят матчи в одиночных и парных разрядах Открытого чемпионата США 2024 по теннису.

В какой-то момент все поединки были приостановлены из-за неожиданной причины.

Из строя вышла система Hawk-Eye – автоматическая система, которая благодаря направленным камерам моментально фиксирует аут в теннисе.

Сообщается, что причиной стала пожарная сигнализация, которая сработала в одном из зданий комплекса.

Спустя пару минут проблема был устранена и матчи на US Open 2024 продолжились.

All matches at the US Open have been currently suspended due to a fire alarm in the same building where the hawk eye operates in.



Play suspended in all courts. pic.twitter.com/rJRM1T2S1U