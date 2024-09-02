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US Open
02 сентября 2024, 23:13 | Обновлено 02 сентября 2024, 23:27
382
0

Все матчи на US Open 2024 были приостановлены из-за неожиданной причины

На всех кортах Нью-Йорка вышла из строя система Hawk-Eye

02 сентября 2024, 23:13 | Обновлено 02 сентября 2024, 23:27
382
0
Все матчи на US Open 2024 были приостановлены из-за неожиданной причины
Getty Images/Global Images Ukraine

2 сентября на кортах Нью-Йорка проходят матчи в одиночных и парных разрядах Открытого чемпионата США 2024 по теннису.

В какой-то момент все поединки были приостановлены из-за неожиданной причины.

Из строя вышла система Hawk-Eye – автоматическая система, которая благодаря направленным камерам моментально фиксирует аут в теннисе.

Сообщается, что причиной стала пожарная сигнализация, которая сработала в одном из зданий комплекса.

Спустя пару минут проблема был устранена и матчи на US Open 2024 продолжились.

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US Open 2024 Hawk-Eye
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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