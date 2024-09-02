Все матчи на US Open 2024 были приостановлены из-за неожиданной причины
На всех кортах Нью-Йорка вышла из строя система Hawk-Eye
2 сентября на кортах Нью-Йорка проходят матчи в одиночных и парных разрядах Открытого чемпионата США 2024 по теннису.
В какой-то момент все поединки были приостановлены из-за неожиданной причины.
Из строя вышла система Hawk-Eye – автоматическая система, которая благодаря направленным камерам моментально фиксирует аут в теннисе.
Сообщается, что причиной стала пожарная сигнализация, которая сработала в одном из зданий комплекса.
Спустя пару минут проблема был устранена и матчи на US Open 2024 продолжились.
All matches at the US Open have been currently suspended due to a fire alarm in the same building where the hawk eye operates in.— edgeAI (@edgeAIapp) September 2, 2024
Play suspended in all courts. pic.twitter.com/rJRM1T2S1U
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