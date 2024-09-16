Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Франческо ТОТТИ: «В победе Синнера на US Open есть 1% моей заслуги»
US Open
16 сентября 2024, 13:25 | Обновлено 16 сентября 2024, 13:28
241
0

Франческо ТОТТИ: «В победе Синнера на US Open есть 1% моей заслуги»

Известный в прошлом футболист делил корт с Янником в 2023 году

16 сентября 2024, 13:25 | Обновлено 16 сентября 2024, 13:28
241
0
Франческо ТОТТИ: «В победе Синнера на US Open есть 1% моей заслуги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Франческо Тотти

Легенда «Ромы» Франческо Тотти рассказал, как помог итальянцу Яннику Синнеру стать лидером мужского тенниса.

«Можете смеяться, но с тех пор, как он играл со мной в падел, он стал номером 1 в мире. Наверное, это совпадение... Мы играли друг против друга, пусть даже несколько минут, я показывал ему два-три движения, и он понимал. Я придал ему уверенности, позитива, и он больше не проигрывал (смеется).

Это не так уж и мало. Скажем так, в победе Янника на US Open есть 1% моей заслуги», – сказал Тотти.

По теме:
Рейтинг ATP. Украинских теннисистов снова нет в топ-300
После допинг-скандала. Синнер нанял в команду бывшего тренера Джоковича
Дядя Надаля прокомментировал допинг-скандал с участием лидера рейтинга ATP
Франческо Тотти Янник Синнер US Open 2024
Владимир Клепач Источник: Tennis World ES
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Осечка Ливерпуля. Как выглядит таблица АПЛ после четырех сыгранных туров
Футбол | 16 сентября 2024, 07:55 6
Осечка Ливерпуля. Как выглядит таблица АПЛ после четырех сыгранных туров
Осечка Ливерпуля. Как выглядит таблица АПЛ после четырех сыгранных туров

Манчестер Сити с 12 очками из 12 возможных лидирует в чемпионате Англии

Болезненный удар. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Аргентине
Футзал | 15 сентября 2024, 19:44 32
Болезненный удар. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Аргентине
Болезненный удар. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Аргентине

Наша команда неудачно стартовала на чемпионате мира

ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
Футбол | 15.09.2024, 19:04
ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
Футбол | 15.09.2024, 20:21
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2024
Теннис | 16.09.2024, 07:09
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2024
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Иванчук и Коробов принесли Украине сенсационную победу над США на Олимпиаде
Иванчук и Коробов принесли Украине сенсационную победу над США на Олимпиаде
14.09.2024, 22:39 13
Другие виды
Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
14.09.2024, 08:05 1
Бокс
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
14.09.2024, 22:57 5
Футбол
Известно, почему так долго не засчитывали гол Довбика
Известно, почему так долго не засчитывали гол Довбика
15.09.2024, 16:42
Футбол
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
15.09.2024, 09:50 9
Футбол
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
14.09.2024, 08:38 9
Футбол
Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
15.09.2024, 16:16 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем