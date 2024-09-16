Франческо ТОТТИ: «В победе Синнера на US Open есть 1% моей заслуги»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти рассказал, как помог итальянцу Яннику Синнеру стать лидером мужского тенниса.

«Можете смеяться, но с тех пор, как он играл со мной в падел, он стал номером 1 в мире. Наверное, это совпадение... Мы играли друг против друга, пусть даже несколько минут, я показывал ему два-три движения, и он понимал. Я придал ему уверенности, позитива, и он больше не проигрывал (смеется).

Это не так уж и мало. Скажем так, в победе Янника на US Open есть 1% моей заслуги», – сказал Тотти.