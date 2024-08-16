Италия16 августа 2024, 21:05 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Ювентуса продлил контракт и получил 10-й номер
В клубе доверяют Йылдызу
16 августа 2024, 21:05 |
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Клуб Серии A «Ювентус» объявил о новом контракте атакующего полузащитника Кенана Йылдыза. 19-летний игрок получил договор до середины 2029 года.
Кроме того, было решено отдать турецкому футболисту 10-й номер, под которым за туринцев играли Алессандро Дель Пьеро, Мишель Платини, Роберто Баджо и другие легендарные исполнители.
В прошлом сезоне Кенан забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
Ladies and gents, please welcome our 🆕 🔟! ⭐— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 16, 2024
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