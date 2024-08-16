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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Ювентуса продлил контракт и получил 10-й номер
Италия
16 августа 2024, 21:05 |
625
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Ювентуса продлил контракт и получил 10-й номер

В клубе доверяют Йылдызу

16 августа 2024, 21:05 |
625
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Ювентуса продлил контракт и получил 10-й номер
ФК Ювентус

Клуб Серии A «Ювентус» объявил о новом контракте атакующего полузащитника Кенана Йылдыза. 19-летний игрок получил договор до середины 2029 года.

Кроме того, было решено отдать турецкому футболисту 10-й номер, под которым за туринцев играли Алессандро Дель Пьеро, Мишель Платини, Роберто Баджо и другие легендарные исполнители.

В прошлом сезоне Кенан забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 39 матчах.

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Кенан Йылдыз Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A продление контракта
Иван Зинченко Источник: ФК Ювентус
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