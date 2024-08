ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Ювентуса продлил контракт и получил 10-й номер

Клуб Серии A «Ювентус» объявил о новом контракте атакующего полузащитника Кенана Йылдыза. 19-летний игрок получил договор до середины 2029 года.

Кроме того, было решено отдать турецкому футболисту 10-й номер, под которым за туринцев играли Алессандро Дель Пьеро, Мишель Платини, Роберто Баджо и другие легендарные исполнители.

В прошлом сезоне Кенан забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 39 матчах.

Ladies and gents, please welcome our 🆕 🔟! ⭐