Фиаско Кривбасса, победа Свитолиной, дисквалификация Теленя, Ванат и Интер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 15 августа.

1А. Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень

Судьбу матча решил один результативный удар

1Б. ВЕРНИДУБ: «Мы играем в Словакии, затем автобусом возвращаемся в Украину»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Виктории» Пльзень

1В. Шанс на евроосень остается. С кем сыграет Кривбасс в Лиге конференций?

Соперником команды Юрия Вернидуба будет испанский клуб Бетис

2А. Итоги Q3 Лиги Европы. Тете забил за Панатинаикос, Аякс выиграл по пенальти

Определены пары 4-го раунда квалификации Лиги Европы

2Б. ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу

Аякс сумел пройти Панатинаикос в третьем раунде квалификации Лиги Европы 2024/25

3А. Итоги Q3 Лиги конференций. Команда Беседина вылетела из еврокубков. Пары Q4

Казахстанский клуб Ордабасы второй раз проиграл Пюнику из Армении

3Б. С кем сыграет Мудрик? Стал известен первый соперник Челси в еврокубке

Лондонский клуб в Q4 Лиги конференций 2024/25 сыграет против Серветта

4А. Свитолина отомстила за Цуренко в Цинциннати и может сыграть с Соболенко

Во втором раунде Элина в двух сетах одолела Джессику Бузас Манейро

4Б. Растет звезда? Соболева пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Колумбии

Анастасия одолела Викторию Грунчакову на соревнованиях в Барранкилье

5. Украинский биатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг

Сергей Телень попался на применении триметазидина

6А. ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала замену Довбику

Боян Миовски покинул «Абердин»

6Б. ОФИЦИАЛЬНО. Марко Ройс стал игроком клуба МЛС

Именитый немец будет выступать за «Лос-Анджелес Гэлакси»

7. Форвард Динамо рассматривается как фаворит на усиление атаки Интера

Контракт Владислава Ваната с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2027 года

8А. Кривбассу будет плохо. Бетис едва не одолел Жирону без Цыганкова в Ла Лиге

Игра завершилась со счетом 1:1, Виктор не попал в заявку на поединок

8Б. Забили два гола. В Испании стартовал новый сезон Ла Лиги

Атлетик и Хетафе забили по голу

9А. Рейтинг ФИБА после Олимпиады. США лидируют, Украина сохранила позицию

Сборная Украины осталась 36-й

9Б. Матчи Суперлиги снова будет проводить Федерация волейбола Украины

Профессиональная волейбольная лига Украины вернула все права на проведение ФВУ

10. Лето несбывшихся надежд Андрея Лунина

Украинец хотел покинуть «Реал», чтобы стать основным кипером в другом топ-клубе, но…