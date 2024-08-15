ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала замену Довбику
Боян Миовски покинул «Абердин»
Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании македонского нападающего шотландского «Абердина» Бояна Миовски.
Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «красно-белыми» контракт, который будет действовать на протяжении 4 следующих сезонов.
Официально сумма трансфера не разглашается, но, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, она составляет 8 миллионов евро, что делает игрока одним из самых дорогих приобретений в истории клуба.
В «Жироне» Боян будет иметь задачу заменить украинца Артема Довбика, который недавно перешел в римскую «Рому».
В сезоне 2023/24 Боян Миовски провел 53 матча на клубном уровне, отметившись 26 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
BENVINGUT BOJAN! 👋— Girona FC (@GironaFC) August 15, 2024
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