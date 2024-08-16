Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С кем сыграет Мудрик? Стал известен первый соперник Челси в еврокубке
Лига конференций
16 августа 2024, 02:49 | Обновлено 16 августа 2024, 02:50
150
0

С кем сыграет Мудрик? Стал известен первый соперник Челси в еврокубке

Лондонский клуб в Q4 Лиги конференций 2024/25 сыграет против Серветта

16 августа 2024, 02:49 | Обновлено 16 августа 2024, 02:50
150
0
С кем сыграет Мудрик? Стал известен первый соперник Челси в еврокубке
Twitter

Именитый лондонский клуб Челси узнал первого соперника в четвертом раунде Лиги конференций 2024/25.

В решающем поединке плей-офф третьего по силе еврокубка пенсионеры встретятся с Серветтом из Швейцарии.

Серветт начал выступления в Q3 Лиги Европы. Там швейцарский коллектив уступил Браге из Португалии по сумме двух встреч. В первом матче команды расписали мировую 0:0, а 15 августа на своем поле португальцы одолели соперников 2:1 благодаря голам Амина Эль Уаззани и Роберто Фернандеса Жана.

У Сертветта единственный мяч оформил Дерек Кутеса.

Челси попал в Лигу конференций после того, как стал 6-м в АПЛ 2023/24. Лондонцы должны были сыграть в Лиге Европы, однако Манчестер Юнайтед, который стал 8-м в итоговой таблицей чемпионата Англии, выиграл Кубок Англии и стал обладателем последней путевки от Англии в ЛЕ.

Челси и Серветт проведут очные поединки 22 и 29 августа. В составе подопечных Энцо Марески выступает украинский вингер Михаил Мудрик.

Лига Европы 2023/24. Третий раунд квалификации

Серветт (Швейцария) – Брага (Португалия) – 1:2 [первый матч – 0:0]

Голы: Кутеса, 90+1 – Эль Уаззани, Фернандес Жан, 69

По теме:
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
Как их вообще допустили? Любимый клуб таракана гарантировал себе еврокубки
ВЕРНИДУБ: «Мы играем в Словакии, затем автобусом возвращаемся в Украину»
Челси Михаил Мудрик Лига конференций Лига Европы Брага Серветт статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вацко назвал игрока Динамо, которому нужно уйти из клуба
Футбол | 15 августа 2024, 16:16 5
Вацко назвал игрока Динамо, которому нужно уйти из клуба
Вацко назвал игрока Динамо, которому нужно уйти из клуба

Специалист уверен, что Руслану Нещерету нужно двигаться в другом направлении

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Виктория – Кривбасс
Футбол | 15 августа 2024, 06:23 0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Виктория – Кривбасс
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Виктория – Кривбасс

15 августа в 20:00 пройдет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы

Форвард Динамо рассматривается как фаворит на усиление атаки Интера
Футбол | 15.08.2024, 23:59
Форвард Динамо рассматривается как фаворит на усиление атаки Интера
Форвард Динамо рассматривается как фаворит на усиление атаки Интера
Итоги Q3 Лиги конференций. Команда Беседина вылетела из еврокубков. Пары Q4
Футбол | 16.08.2024, 01:59
Итоги Q3 Лиги конференций. Команда Беседина вылетела из еврокубков. Пары Q4
Итоги Q3 Лиги конференций. Команда Беседина вылетела из еврокубков. Пары Q4
Лето несбывшихся надежд Андрея Лунина
Футбол | 15.08.2024, 14:36
Лето несбывшихся надежд Андрея Лунина
Лето несбывшихся надежд Андрея Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спас Митрович. Аль-Хиляль по пенальти вышел в финал саудовского Суперкубка
Спас Митрович. Аль-Хиляль по пенальти вышел в финал саудовского Суперкубка
14.08.2024, 02:57
Футбол
Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25
Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25
14.08.2024, 21:02 4
Футбол
Будь реалистом, требуй невозможного
Будь реалистом, требуй невозможного
14.08.2024, 09:52 102
Футбол
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
15.08.2024, 21:53 100
Футбол
Йоже Сабо оценил судейство в ответном матче Q3 ЛЧ Рейнджерс – Динамо
Йоже Сабо оценил судейство в ответном матче Q3 ЛЧ Рейнджерс – Динамо
14.08.2024, 22:25 1
Футбол
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
14.08.2024, 23:59 2
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
14.08.2024, 01:00 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем