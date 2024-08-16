С кем сыграет Мудрик? Стал известен первый соперник Челси в еврокубке
Лондонский клуб в Q4 Лиги конференций 2024/25 сыграет против Серветта
Именитый лондонский клуб Челси узнал первого соперника в четвертом раунде Лиги конференций 2024/25.
В решающем поединке плей-офф третьего по силе еврокубка пенсионеры встретятся с Серветтом из Швейцарии.
Серветт начал выступления в Q3 Лиги Европы. Там швейцарский коллектив уступил Браге из Португалии по сумме двух встреч. В первом матче команды расписали мировую 0:0, а 15 августа на своем поле португальцы одолели соперников 2:1 благодаря голам Амина Эль Уаззани и Роберто Фернандеса Жана.
У Сертветта единственный мяч оформил Дерек Кутеса.
Челси попал в Лигу конференций после того, как стал 6-м в АПЛ 2023/24. Лондонцы должны были сыграть в Лиге Европы, однако Манчестер Юнайтед, который стал 8-м в итоговой таблицей чемпионата Англии, выиграл Кубок Англии и стал обладателем последней путевки от Англии в ЛЕ.
Челси и Серветт проведут очные поединки 22 и 29 августа. В составе подопечных Энцо Марески выступает украинский вингер Михаил Мудрик.
Лига Европы 2023/24. Третий раунд квалификации
Серветт (Швейцария) – Брага (Португалия) – 1:2 [первый матч – 0:0]
Голы: Кутеса, 90+1 – Эль Уаззани, Фернандес Жан, 69
𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛— Servette FC (@ServetteFC) August 15, 2024
Servette s’incline face à Braga et bascule en barrage de l’@europacnfleague 😔
Les Grenat affronteront @chelseafc jeudi 22 août à Stamford Bridge ! 🏴#FromGenevaToEurope pic.twitter.com/fTJ9HsUynr
OH YEAHHHH 🥳#UEL | #SFCSCB | 1-2 | #PorMais pic.twitter.com/gHIPlUmyAc— SC Braga (@SCBragaOficial) August 15, 2024
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