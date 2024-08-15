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  4. Форвард Динамо рассматривается как фаворит на усиление атаки Интера
Украина. Премьер лига
15 августа 2024, 23:59 | Обновлено 16 августа 2024, 00:11
832
2

Форвард Динамо рассматривается как фаворит на усиление атаки Интера

Контракт Владислава Ваната с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2027 года

15 августа 2024, 23:59 | Обновлено 16 августа 2024, 00:11
832
2
Форвард Динамо рассматривается как фаворит на усиление атаки Интера
ФК Динамо. Владислав Ванат

22-летний форвард «Динамо» Владислав Ванат является фаворитом на усиление атаки итальянского «Интера», информирует Il Giornale.

Ранее сообщалось, что вероятная сумма трансфера украинца в итальянский клуб составляет 10–15 млн евро.

Контракт Владислава Ваната с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2027 года.

В минувшем сезоне Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив за Динамо 14 мячей в 27 матчах.

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Динамо Киев трансферы Интер Милан Владислав Ванат трансферы Серии A трансферы УПЛ
Николай Степанов Источник: FC Inter News
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Комментарии 2
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TolsTIyELF
Было бы круто. У Ваната есть талант, но пока ещё зеленоват.
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+1
avk2307
источник надежный? Если и правда, то надо продавать ...Хотя опыт Супряги говорит, что надо остаться Ванату и что то кому то доказать....
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0
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