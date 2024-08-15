Форвард Динамо рассматривается как фаворит на усиление атаки Интера

22-летний форвард «Динамо» Владислав Ванат является фаворитом на усиление атаки итальянского «Интера», информирует Il Giornale.

Ранее сообщалось, что вероятная сумма трансфера украинца в итальянский клуб составляет 10–15 млн евро.

Контракт Владислава Ваната с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2027 года.

В минувшем сезоне Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив за Динамо 14 мячей в 27 матчах.