Украина. Премьер лига15 августа 2024, 23:59 | Обновлено 16 августа 2024, 00:11
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Форвард Динамо рассматривается как фаворит на усиление атаки Интера
Контракт Владислава Ваната с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2027 года
15 августа 2024, 23:59 | Обновлено 16 августа 2024, 00:11
832
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22-летний форвард «Динамо» Владислав Ванат является фаворитом на усиление атаки итальянского «Интера», информирует Il Giornale.
Ранее сообщалось, что вероятная сумма трансфера украинца в итальянский клуб составляет 10–15 млн евро.
Контракт Владислава Ваната с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2027 года.
В минувшем сезоне Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив за Динамо 14 мячей в 27 матчах.
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Комментарии 2
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Было бы круто. У Ваната есть талант, но пока ещё зеленоват.
источник надежный? Если и правда, то надо продавать ...Хотя опыт Супряги говорит, что надо остаться Ванату и что то кому то доказать....
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