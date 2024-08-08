Украина. Премьер лига08 августа 2024, 09:19 |
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Чемпион Италии следит за талантом Динамо
Владислав Ванат привлек внимание итальянского гранда
08 августа 2024, 09:19 |
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Чемпион Италии «Интер» следит за 22-летним форвардом «Динамо» и сборной Украины Владиславом Ванатом, сообщает AmalaTV.
Оценочная сумма трансфера украинца в итальянский клуб составляет 10-15 миллионов евро.
Отмечается, что «Интер» готов инвестировать средства в покупку молодого и перспективного форварда, однако поначалу хотел бы избавиться от возрастных Марко Арнаутовича и Хоакина Корреа.
Контракт Ваната с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года.
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