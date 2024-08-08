Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпион Италии следит за талантом Динамо
Украина. Премьер лига
08 августа 2024, 09:19 |
2099
2

Чемпион Италии следит за талантом Динамо

Владислав Ванат привлек внимание итальянского гранда

08 августа 2024, 09:19 |
2099
2
Чемпион Италии следит за талантом Динамо
facebook.com/fcdynamoua. Владислав Ванат

Чемпион Италии «Интер» следит за 22-летним форвардом «Динамо» и сборной Украины Владиславом Ванатом, сообщает AmalaTV.

Оценочная сумма трансфера украинца в итальянский клуб составляет 10-15 миллионов евро.

Отмечается, что «Интер» готов инвестировать средства в покупку молодого и перспективного форварда, однако поначалу хотел бы избавиться от возрастных Марко Арнаутовича и Хоакина Корреа.

Контракт Ваната с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года.

По теме:
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Заливать защиту бетоном нет смысла»
Ливерпуль интересуется Байером, но он хочет перейти в Боруссию Д
Степан ЮРЧИШИН: «Михавко играл неплохо, но такая ошибка...»
Владислав Ванат Динамо Киев Интер Милан трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 08 августа 2024, 03:45 1
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа

Кривбасс – Виктория. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 08 августа 2024, 08:55 4
Кривбасс – Виктория. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Кривбасс – Виктория. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Добыть викторию для Украины

Очередной новичок. Челси подпишет нападающего Атлетико за 35 млн фунтов
Футбол | 08.08.2024, 07:55
Очередной новичок. Челси подпишет нападающего Атлетико за 35 млн фунтов
Очередной новичок. Челси подпишет нападающего Атлетико за 35 млн фунтов
Золота не будет. Беленюк уступил Мохмадипиани в полуфинале ОИ-2024
Олимпийские игры | 07.08.2024, 20:05
Золота не будет. Беленюк уступил Мохмадипиани в полуфинале ОИ-2024
Золота не будет. Беленюк уступил Мохмадипиани в полуфинале ОИ-2024
Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 08.08.2024, 00:21
Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024
Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
за 15+ %может и можна отдавать, только ж вот замены пока что и близко нет
разве что  на быстрый прогресс Пономаренко надеяться 
Ответить
+3
ALKOSruLKA
Агенти піарять шлак... Що Ванат такого показав, пенальті партизанам забив?
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не удержали преимущество. Динамо упустило победу в матче с Рейнджерс
Не удержали преимущество. Динамо упустило победу в матче с Рейнджерс
06.08.2024, 22:53 287
Футбол
Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта
Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта
06.08.2024, 18:58 14
Олимпийские игры
Обнародованы судейские записки финала Олимпиады-2024 Хижняк – Оралбай
Обнародованы судейские записки финала Олимпиады-2024 Хижняк – Оралбай
08.08.2024, 00:35 5
Олимпийские игры
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
07.08.2024, 03:39 5
Футбол
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
07.08.2024, 20:26 6
Футбол
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
06.08.2024, 21:07 3
Олимпийские игры
ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго
ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго
07.08.2024, 00:15 26
Футбол
ФОТО. Бущан эмоционально высказал претензии игроку Динамо после ничьей в ЛЧ
ФОТО. Бущан эмоционально высказал претензии игроку Динамо после ничьей в ЛЧ
06.08.2024, 23:11 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем