Энди МАРРЕЙ: «Мне вообще никогда не нравился теннис»

1 августа легендарный 37-летний британец Энди Маррей официально завершил профессиональную теннисную карьеру.

Маррей вылетел с парного разряда Олимпийских игр 2024 в 1/4 финала, проведя свой последний матч.

После завершения встречи Энди опубликовал новый пост в X (Twitter)-аккаунте:

«Мне вообще никогда не нравился теннис», – иронично написал Маррей.

Кроме того, Энди сменил подпись профиля с «Я играю в теннис» на «Я играл в теннис».

Never even liked tennis anyway.