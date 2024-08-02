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  4. Энди МАРРЕЙ: «Мне вообще никогда не нравился теннис»
Теннис
02 августа 2024, 01:56 |
158
0

Энди МАРРЕЙ: «Мне вообще никогда не нравился теннис»

Именитый 37-летний британский теннисист завершил профессиональную карьеру

02 августа 2024, 01:56 |
158
0
Энди МАРРЕЙ: «Мне вообще никогда не нравился теннис»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

1 августа легендарный 37-летний британец Энди Маррей официально завершил профессиональную теннисную карьеру.

Маррей вылетел с парного разряда Олимпийских игр 2024 в 1/4 финала, проведя свой последний матч.

После завершения встречи Энди опубликовал новый пост в X (Twitter)-аккаунте:

«Мне вообще никогда не нравился теннис», – иронично написал Маррей.

Кроме того, Энди сменил подпись профиля с «Я играю в теннис» на «Я играл в теннис».

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Энди Маррей завершение карьеры теннис на Олимпиаде Олимпийские игры 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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