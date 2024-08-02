Энди МАРРЕЙ: «Мне вообще никогда не нравился теннис»
Именитый 37-летний британский теннисист завершил профессиональную карьеру
1 августа легендарный 37-летний британец Энди Маррей официально завершил профессиональную теннисную карьеру.
Маррей вылетел с парного разряда Олимпийских игр 2024 в 1/4 финала, проведя свой последний матч.
После завершения встречи Энди опубликовал новый пост в X (Twitter)-аккаунте:
«Мне вообще никогда не нравился теннис», – иронично написал Маррей.
Кроме того, Энди сменил подпись профиля с «Я играю в теннис» на «Я играл в теннис».
Never even liked tennis anyway.— Andy Murray (@andy_murray) August 1, 2024
Andy Murray’s bio immediately changing from I play tennis to I played tennis 😭😭 pic.twitter.com/eFUrZ3GRZi— sohom (@AwaaraHoon) August 1, 2024
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