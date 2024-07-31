Неудача в зарубе с Аргентиной, Левый Берег вошел в УПЛ, Довбик хочет в Рому

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 30 июля.

1A. Плей-офф на замке. Украина проиграла Аргентине и покидает ОИ-2024

Команда Руслана Ротаня завершила борьбу, пропустив Марокко и Аргентину

1B. Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала

Франция – Аргентина, Египет – Парагвай, Марокко – США, Япония – Испания

2A, Хижняк победил уроженца Украины в 1/8 финала боксерского турнира ОИ-2024

Пилип Акилов в 2022 году покинул оккупированный Мариуполь

2B. Четвертьфинал Костюк, дебют Хижняка и геополитика. Как прошел 4-й день ОИ

В понедельник в Париже было разыграно 11 комплектов наград

2C. Медальный зачет Олимпиады-2024. Какое место занимает Украина?

Украина делит 35-е место в медальной таблице с еще 8 командами

3. Повышение в классе. Левый берег разбил Минай

Команда Первака выиграла финал четырех за место в УПЛ

4. Довбик сообщил Жироне, в какой клуб он хочет перейти

Украинский нападающий принял предложение о переходе в Серию А

5A. Q2 Лиги чемпионов. Определен соперник для неудачника пары Партизан – Динамо

Лугано уступил второй раз Фенербахче и сыграет в Q3 Лиги Европы

5B. Лига конференций. Пюник с Братковым прошел дальше, фиаско команды Демченко

30 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации

6A. ШОВКОВСКИЙ: «Мы сыграли только первый тайм, а теперь предстоит второй»

Александр Шовковский дал пресс-конференцию перед матчем с «Партизаном»

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила аренды двух игроков Динамо

Яцык и Горбач проведут еще один сезон в «Заре»

7A. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продал Штогрина в Нефтчи. Известна сумма сделки

Одесский клуб сумел получить компенсацию от ухода своего футболиста

7B. ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль выбрал неожиданное место продолжения карьеры

Украинский голкипер стал игроком казахстанского клуба «Елимай»

8. Фехтование. Украинки вылетели в четвертьфинале командного турнира на шпагах

Сборная Украины потерпела поражение от Китая

9A. Костюк с камбеком обыграла 8-ю ракетку и вышла в 1/4 финала Олимпиады-2024

Марта одолела Марию Саккари в трех сетах в 3-м раунде Олимпийских игр

9B. Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона-2024 в 1/8 финала Олимпиады-2024

Элина в трех сетах уступила Барборе Крейчиковой в 3-м раунде Олимпийских игр

10A. Футбол для молодых. Почему на Олимпиаде есть возрастной ценз в 23 года

Изменения пришлось вносить, страны соцлагеря имели лазейку и доминирование

10B. До встречи в Чили. Что нужно знать о выступлении Украины U-19 на Евро

Рецензируя на выступление команды Дмитрия Михайленко на Евро-2024