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Украина. Премьер лига
30 июля 2024, 14:56 | Обновлено 30 июля 2024, 15:46
1361
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила аренды двух игроков Динамо

Яцык и Горбач проведут еще один сезон в «Заре»

30 июля 2024, 14:56 | Обновлено 30 июля 2024, 15:46
1361
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила аренды двух игроков Динамо
ФК Заря. Александр Яцык и Игорь Горбач

Луганская «Заря» официально сообщила о продлении аренд двух игроков «Динамо» Киев. Речь идет о полузащитнике Александре Яцыке и форварде Игоре Горбаче.

Арендные соглашения по обоим игрокам рассчитаны на год. Сезон 2023/2024 оба футболиста также провели в аренде в «Заре».

Яцык в сезоне 2023/2024 принял участие в 26 матчах за «Зарю», и отличился в них 3 голами и 1 ассистом. На счету Горбача 5 голов и 2 ассиста в 27 матчах.

Ранее главный тренер «Зари» Юрий Коваль рассказал о подготовке к новому сезону.

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Александр Яцык Игорь Горбач Заря Луганск аренда игрока Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Олег Дидух Источник: ФК Заря Луганск
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