ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила аренды двух игроков Динамо

Луганская «Заря» официально сообщила о продлении аренд двух игроков «Динамо» Киев. Речь идет о полузащитнике Александре Яцыке и форварде Игоре Горбаче.

Арендные соглашения по обоим игрокам рассчитаны на год. Сезон 2023/2024 оба футболиста также провели в аренде в «Заре».

Яцык в сезоне 2023/2024 принял участие в 26 матчах за «Зарю», и отличился в них 3 голами и 1 ассистом. На счету Горбача 5 голов и 2 ассиста в 27 матчах.

Ранее главный тренер «Зари» Юрий Коваль рассказал о подготовке к новому сезону.