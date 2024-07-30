Украина. Премьер лига30 июля 2024, 14:56 | Обновлено 30 июля 2024, 15:46
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ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила аренды двух игроков Динамо
Яцык и Горбач проведут еще один сезон в «Заре»
30 июля 2024, 14:56 | Обновлено 30 июля 2024, 15:46
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Луганская «Заря» официально сообщила о продлении аренд двух игроков «Динамо» Киев. Речь идет о полузащитнике Александре Яцыке и форварде Игоре Горбаче.
Арендные соглашения по обоим игрокам рассчитаны на год. Сезон 2023/2024 оба футболиста также провели в аренде в «Заре».
Яцык в сезоне 2023/2024 принял участие в 26 матчах за «Зарю», и отличился в них 3 голами и 1 ассистом. На счету Горбача 5 голов и 2 ассиста в 27 матчах.
Ранее главный тренер «Зари» Юрий Коваль рассказал о подготовке к новому сезону.
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