Юрий КОВАЛЬ: «В Заре формируется новая команда»
Наставник «Зари» – о подготовке к новому сезону
Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль рассказал о подготовке команды к новому сезону:
«С точки зрения объема проделанной работы, с точки зрения качества футбольных полей, качества сборов, условий для работы и качества спаррингов - все на самом высоком уровне.
Нет глобальных травм. Есть небольшие повреждения. Это позитив.
Если говорить о селекции и подготовке к сезону - на эти вопросы ответит только время. Формируется новая команда, есть новые лидеры. Команда так быстро не строится, нужно время. Батагов уехал в сборную, вернулся Герреро. У Яцика была мини травма. Есть проблемы, но, в целом сборы прошли хорошо.
Насколько мы верно сработали? Это нам покажут матчи официальные и время».
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