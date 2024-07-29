Юрий КОВАЛЬ: «В Заре формируется новая команда»

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль рассказал о подготовке команды к новому сезону:

«С точки зрения объема проделанной работы, с точки зрения качества футбольных полей, качества сборов, условий для работы и качества спаррингов - все на самом высоком уровне.

Нет глобальных травм. Есть небольшие повреждения. Это позитив.

Если говорить о селекции и подготовке к сезону - на эти вопросы ответит только время. Формируется новая команда, есть новые лидеры. Команда так быстро не строится, нужно время. Батагов уехал в сборную, вернулся Герреро. У Яцика была мини травма. Есть проблемы, но, в целом сборы прошли хорошо.

Насколько мы верно сработали? Это нам покажут матчи официальные и время».