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  4. Юрий КОВАЛЬ: «В Заре формируется новая команда»
Украина. Премьер лига
29 июля 2024, 16:32 |
291
0

Юрий КОВАЛЬ: «В Заре формируется новая команда»

Наставник «Зари» – о подготовке к новому сезону

29 июля 2024, 16:32 |
291
0
Юрий КОВАЛЬ: «В Заре формируется новая команда»
ФК Заря. Юрий Коваль

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль рассказал о подготовке команды к новому сезону:

«С точки зрения объема проделанной работы, с точки зрения качества футбольных полей, качества сборов, условий для работы и качества спаррингов - все на самом высоком уровне.

Нет глобальных травм. Есть небольшие повреждения. Это позитив.

Если говорить о селекции и подготовке к сезону - на эти вопросы ответит только время. Формируется новая команда, есть новые лидеры. Команда так быстро не строится, нужно время. Батагов уехал в сборную, вернулся Герреро. У Яцика была мини травма. Есть проблемы, но, в целом сборы прошли хорошо.

Насколько мы верно сработали? Это нам покажут матчи официальные и время».

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Юрий Коваль Заря Луганск учебно-тренировочные сборы
Олег Дидух Источник: ФК Заря Луганск
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