Лига конференций. Пюник с Братковым прошел дальше, фиаско команды Демченко
30 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации
Вечером 30 июля в нескольких парах состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги конференций 2024/25.
Пюник из Армении сумел отыграть гандикап в матче против македонского клуба Струга (1:2 в гостях, 3:1 дома)
Украинец Антон Братков вышел на замену после перерыва, а Сергей Вакуленко не играл из-за дисквалификации.
Команда Динамо Батуми под руководством украинского тренера Андрея Демченко по итогам двух матчей уступила черногорскому клубу Дечич (0:2 дома, 0:0 в гостях) и выбыла из еврокубков.
Остальные матчи Q2 ЛК пройдут 1 августа, а поединки Q3 запланированы на 8 и 15 августа.
Лига конференций 2024/25
2-й раунд квалификации (Q2)
Ответные матчи, 30 июля
Дрита (Косово) – Брейдаблик (Исландия) – 1:0 (первый матч – 2:1)
Гол: Селмани, 66
Пюник (Армения) – Струга (Северная Македония) – 3:1 (первый матч – 1:2)
Голы: Дебле, 16, Коваленко, 45, 90+6 – Ибраими, 45+4
Флора (Эстония) – Виртус (Сан-Марино) – 5:2 (д.в.) (первый матч – 0:0)
Голы: Лепик, 4, Саппинен, 77 (пен), Аллику, 92, 97, Крейда, 120 – Бенинкаса, 68, Мема, 88
Хамрун Спартанс (Мальта) – Балкани (Косово) – 0:2 (первый матч – 0:0)
Голы: Хамиди, 64, Каррица, 76
Дечич (Черногория) – Динамо (Батуми, Грузия) – 0:0 (первый матч – 2:0)
Результаты Q2 Лиги конференций (Путь чемпионов)
3-й раунд квалификации Лиги конференций (Путь чемпионов)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта одолела Марию Саккари в трех сетах в 3-м раунде Олимпийских игр в Париже
Элина в трех сетах уступила Барборе Крейчиковой в 3-м раунде Олимпийских игр в Париже