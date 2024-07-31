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Лига конференций Квалификация
Пюник
30.07.2024 19:00 – FT 3 : 1
Струга
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Лига конференций
31 июля 2024, 02:23 | Обновлено 31 июля 2024, 03:06
208
0

Лига конференций. Пюник с Братковым прошел дальше, фиаско команды Демченко

30 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации

31 июля 2024, 02:23 | Обновлено 31 июля 2024, 03:06
208
0
Лига конференций. Пюник с Братковым прошел дальше, фиаско команды Демченко
ФК Пюник

Вечером 30 июля в нескольких парах состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги конференций 2024/25.

Пюник из Армении сумел отыграть гандикап в матче против македонского клуба Струга (1:2 в гостях, 3:1 дома)

Украинец Антон Братков вышел на замену после перерыва, а Сергей Вакуленко не играл из-за дисквалификации.

Команда Динамо Батуми под руководством украинского тренера Андрея Демченко по итогам двух матчей уступила черногорскому клубу Дечич (0:2 дома, 0:0 в гостях) и выбыла из еврокубков.

Остальные матчи Q2 ЛК пройдут 1 августа, а поединки Q3 запланированы на 8 и 15 августа.

Лига конференций 2024/25

2-й раунд квалификации (Q2)

Ответные матчи, 30 июля

Дрита (Косово) – Брейдаблик (Исландия) 1:0 (первый матч – 2:1)

Гол: Селмани, 66

Пюник (Армения) Струга (Северная Македония) 3:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Дебле, 16, Коваленко, 45, 90+6 – Ибраими, 45+4

Флора (Эстония) Виртус (Сан-Марино) – 5:2 (д.в.) (первый матч – 0:0)

Голы: Лепик, 4, Саппинен, 77 (пен), Аллику, 92, 97, Крейда, 120 – Бенинкаса, 68, Мема, 88

Хамрун Спартанс (Мальта) Балкани (Косово) 0:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Хамиди, 64, Каррица, 76

Дечич (Черногория) Динамо (Батуми, Грузия) 0:0 (первый матч – 2:0)

Результаты Q2 Лиги конференций (Путь чемпионов)

3-й раунд квалификации Лиги конференций (Путь чемпионов)

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Лига конференций статистические расклады Пюник Антон Братков Сергей Вакуленко Бесарт Ибраими Андрей Демченко Струга Динамо Батуми Дечич Тузи Дрита Брейдаблик Флора Таллинн Виртус Аккуавива Хамрун Спартанс Балкани Сува-Река
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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