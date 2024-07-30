ШОВКОВСКИЙ: «Мы сыграли только первый тайм, а теперь предстоит второй»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский дал пресс-конференцию перед ответным матчем 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против сербского «Партизана», которая состоится вечером 31 июля:

– Безусловно, первая игра имеет большое значение, но профессионалы не должны отличать победы от поражений и готовиться к какой-либо игре с максимальным желанием проявить свои лучшие качества – как каждый игрок, так и команда в целом.

Поэтому к этой игре мы готовились с большим желанием продемонстрировать хорошую игру, свои бойцовские качества. Как говорится, мы сыграли только первый тайм, второй уже состоится завтра на этом стадионе.

– Есть ли какие кадровые проблемы в команде? Стоит ли ожидать какие-то ротации в составе, учитывая результат первого матча?

– Пока в заявку на игру не попадает только Александр Тымчик. К команде присоединились Тарас Михавко и Матвей Пономаренко, выступавшие на юношеском чемпионате Европы. Они уже готовятся вместе с командой. Все в строю и готовятся к предстоящей игре.

Что касается непосредственно стартового состава, то будем решать сегодня вечером или завтра с утра – внесем определенные коррективы. Но об этом вы узнаете уже перед матчем.

Неделей ранее в первом матче квалификации Q2 Лиги чемпионов Динамо разгромило Партизан со счетом 6:2.