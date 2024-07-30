ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продал Штогрина в Нефтчи. Известна сумма сделки
Одесский клуб сумел получить компенсацию от ухода своего футболиста
25-летний вингер «Черноморца» Андрей Штогрин продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана.
Как и сообщалось, украинский футболист перебрался в «Нефтчи».
Официальный аккаунт клуба из Баку в сети Instagram сообщает, что контракт с Штогриным подписан сроком на три года.
По данным портала Transfermarkt, за Штогрина «Черноморец» получил 230 тысяч евро компенсации.
Штогрин является воспитанником академии одесского клуба, за который провел 114 официальных матчей, в которых отличился 18 забитыми мячами и 10 результативными передачами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Руслана Ротаня завершила борьбу в квартете, пропустив вперед себя Марокко и Аргентину
Дерек ждет победы украинца нокаутом