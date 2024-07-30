ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продал Штогрина в Нефтчи. Известна сумма сделки

25-летний вингер «Черноморца» Андрей Штогрин продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана.

Как и сообщалось, украинский футболист перебрался в «Нефтчи».

Официальный аккаунт клуба из Баку в сети Instagram сообщает, что контракт с Штогриным подписан сроком на три года.

По данным портала Transfermarkt, за Штогрина «Черноморец» получил 230 тысяч евро компенсации.

transfermarkt.com

Штогрин является воспитанником академии одесского клуба, за который провел 114 официальных матчей, в которых отличился 18 забитыми мячами и 10 результативными передачами.