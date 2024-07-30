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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продал Штогрина в Нефтчи. Известна сумма сделки
Украина. Премьер лига
30 июля 2024, 21:37 |
927
1

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продал Штогрина в Нефтчи. Известна сумма сделки

Одесский клуб сумел получить компенсацию от ухода своего футболиста

30 июля 2024, 21:37 |
927
1
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продал Штогрина в Нефтчи. Известна сумма сделки
instagram.com/andrey_shtogrin

25-летний вингер «Черноморца» Андрей Штогрин продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана.

Как и сообщалось, украинский футболист перебрался в «Нефтчи».

Официальный аккаунт клуба из Баку в сети Instagram сообщает, что контракт с Штогриным подписан сроком на три года.

По данным портала Transfermarkt, за Штогрина «Черноморец» получил 230 тысяч евро компенсации.

transfermarkt.com

Штогрин является воспитанником академии одесского клуба, за который провел 114 официальных матчей, в которых отличился 18 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

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Андрей Штогрин Нефтчи Баку Черноморец Одесса трансферы УПЛ трансферы чемпионат Азербайджана по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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