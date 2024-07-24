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  4. Григорчук переманил одного из лидеров Черноморца в Нефтчи
Украина. Премьер лига
24 июля 2024, 18:20 |
319
0

Григорчук переманил одного из лидеров Черноморца в Нефтчи

Андрей Штогрин продолжит карьеру в Азербайджане

24 июля 2024, 18:20 |
319
0
Григорчук переманил одного из лидеров Черноморца в Нефтчи
ФК Черноморец. Андрей Штогрин

Один из лидеров одесского «Черноморца» Андрей Штогрин близок к переходу в азербайджанский «Нефтчи» из Баку. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Напомним, недавно «Нефтчи» возглавил экс-тренер «Черноморца» Роман Григорчук.

В прошлом сезоне Шторгин сыграл во всех 30 матчах УПЛ за «Черноморец». В них 25-летний вингер отличился 8 голами и 5 ассистами.

Трансферная стоимость Штогрина оценивается в 700 тысяч евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, ранее «Черноморец» подписал форварда Алексея Хобленко.

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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-форварда Динамо
Андрей Штогрин Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ Нефтчи Баку Роман Григорчук Игорь Бурбас
Олег Дидух Источник: Игорь Бурбас
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