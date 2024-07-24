Григорчук переманил одного из лидеров Черноморца в Нефтчи
Андрей Штогрин продолжит карьеру в Азербайджане
Один из лидеров одесского «Черноморца» Андрей Штогрин близок к переходу в азербайджанский «Нефтчи» из Баку. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
Напомним, недавно «Нефтчи» возглавил экс-тренер «Черноморца» Роман Григорчук.
В прошлом сезоне Шторгин сыграл во всех 30 матчах УПЛ за «Черноморец». В них 25-летний вингер отличился 8 голами и 5 ассистами.
Трансферная стоимость Штогрина оценивается в 700 тысяч евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.
Напомним, ранее «Черноморец» подписал форварда Алексея Хобленко.
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