Григорчук переманил одного из лидеров Черноморца в Нефтчи

Один из лидеров одесского «Черноморца» Андрей Штогрин близок к переходу в азербайджанский «Нефтчи» из Баку. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Напомним, недавно «Нефтчи» возглавил экс-тренер «Черноморца» Роман Григорчук.

В прошлом сезоне Шторгин сыграл во всех 30 матчах УПЛ за «Черноморец». В них 25-летний вингер отличился 8 голами и 5 ассистами.

Трансферная стоимость Штогрина оценивается в 700 тысяч евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, ранее «Черноморец» подписал форварда Алексея Хобленко.