Обидчица Костюк не смогла доиграть следующий матч на Уимблдоне

Американка Мэдисон Киз (№13 WTA) не смогла доиграть поединок четвертого круга на Уимблдонском турнире.

В 1/8 финала американка была близкой к победе над Жасмин Паолини (№7 WTA), хотя и проиграла первую партию.

Мэдисон вела 5:2 в финальной партии, но из-за проблем с левой ногой была вынуждена сняться.

Уимблдон. 1/8 финала

Жасмин Паолини (Италия) – Мэдисон Киз (США) – 6:3, 6:7(6), 5:5(отказ)

Это была вторая встреча теннисисток, первую тоже выиграла итальянка.

Киз в предыдущем круге обыграла украинку Марту Костюк.

В 1/4 финала финала Паолини сыграет против Эммы Наварро (№17 WTA) или Коко Гофф (№2 WTA). Жасмин стала первой итальянкой в Открытой эре, вышедшей в четвертьфинал в женском одиночном разряде на Уимблдоне и Ролан Гаррос в одном сезоне.

A sad ending to an incredible match 💔



Madison Keys is forced to retire due to injury against Paolini on No.1 Court 😢#Wimbledon pic.twitter.com/p1M80WYLgb