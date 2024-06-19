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19 июня 2024, 09:05 | Обновлено 19 июня 2024, 09:29
339
0

Радость Роналду, супергол Гюлера, жребий еврокубков, Гуцуляк в Полесье

Главные новости за 18 июня на Sport.ua

19 июня 2024, 09:05 | Обновлено 19 июня 2024, 09:29
339
0
Радость Роналду, супергол Гюлера, жребий еврокубков, Гуцуляк в Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 18 июня.

1A. Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
Португальцы забили победный гол в компенсированное время

1B. Все решил супергол Гюлера. Турция обыграла Грузию на Евро
Команды провели огненный матч на старте борьбы в группе F

2. Турнирные таблицы Евро-2024. Завершен первый тур. Кто в лидерах?
19 июня в Германии стартует второй тур чемпионата Европы

3A. Соперник для Беседина и Макаренко. Результаты жеребьевки Q1 Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда ЛЧ

3B. Оппонент для Шахова. Итоги жеребьевки квалификации Q1 Лиги Европы
В Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда ЛЕ

3C. Жеребьевка Q1 Лиги конференций. Днепр-1 и Полесье – в ожидании соперников
Завтра, 19 июня, пройдет жеребьевка Q2 с участием украинских команд

4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало нападающего Днепра-1
Алексей Гуцуляк сменил клубную прописку

5. Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
Форвард сборной Франции пропустит ближайшие два матча

6A. ФОТО. День сборной. Перелет из Мюнхена в Висбаден и вечерняя тренировка
Сине-желтые восстанавливаются после фиаско в игре против команды Румынии

6B. Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Тренер признался, что игроки попросили его выйти из раздевалки

6C. Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Экс-тренер национальной команды выделил Лунина, Судакова, Мудрика и Цыганкова

7. Байло и Барсуков взяли бронзу в миксте на ЧЕ по прыжкам в воду
В сербском Белграде продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта

8. Украинская шпажистка отказалась жать руку рашистке, и та грязно выругалась
Украинка Елена Кривицкая проигнорировала Майю Гучмазову из Грузии

9. Калинина пробилась в 1/8 финала турнира в Британии после отказа соперницы
Ангелина в первом раунде соревнований WTA 250 в Бирмингеме прошла Кэти Бултер

10A. Дембельский аккорд. Игроки, для которых ЧЕ-2024 станет последним в карьере
Здесь Кроос, Криштиано, Левандовски, Ярмоленко и другие

10B. Евро-2024. Группа F: дебютант, бывшие чемпионы и полуфиналист
В последнем квартете на ЧЕ сойдутся Турция, Грузия, Португалия и Чехия

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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