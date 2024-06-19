18 июня, на следующий день после игры в Мюнхене, национальная команда Украины покинула местную гостиницу Andaz в 11 часов. Чартер из столицы Баварии во Франкфурт вылетел по расписанию, полет длился 40 минут. С аэродрома сине-желтые отправились прямым курсом на свою турнирную базу в Таунусштайне, куда прибыли за полчаса.

В вечерней тренировке приняли участие три голкипера и полевые игроки, которые вышли на замену или не принимали участия в матче с Румынией. Исполнители из стартового состава остались в отеле для проведения восстановительных процедур.

На газоне тренировочной базы СК «Веен» 16 игроков выполнили пробежку и разминку, после чего отработали пасинг и удары по воротам. Также они провели интенсивные игровые серии, главной задачей которых в послематчевой день является выравнивание функционального состояния футболистов в отношении участвовавших в поединке со стартовых минут. Виталий Миколенко работает по индивидуальной программе.

19 июня сине-желтые продолжат подготовку к следующему матчу со сборной Словакии на базе в Таунусштайне, который находится рядом с Висбаденом.

ФОТО. День сборной. Перелет из Мюнхена в Висбаден и вечерняя тренировка