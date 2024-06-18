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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 22:57 | Обновлено 18 июня 2024, 23:07
1800
1

ВИДЕО. Как настроение? Сборная Украины провела тренировку в Висбадене

В первом матче Евро-2024 сине-желтые уступили команде Румынии со счетом 0:3

18 июня 2024, 22:57 | Обновлено 18 июня 2024, 23:07
1800
1
ВИДЕО. Как настроение? Сборная Украины провела тренировку в Висбадене
УАФ. Андрей Ярмоленко

Сборная Украины вечером 18 июня провела тренировку в немецком Висбадене.

Участие в занятии приняли полевые игроки, не выходившие со старта матча 1-го тура, и вратари команды.

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Команда Сергея Реброва неудачно провела первый матч, проиграв со счетом 0:3.

21 июня сборная Украины сыграет против Словакии, а завершит групповой этап 26 июня матчем против Бельгии.

ВИДЕО. Как настроение? Сборная Украины провела тренировку в Висбадене

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видео Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу тренировка Евро-2024 Румыния - Украина
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Андрій Заліщук
настрій ахуєнний без перебільшення, в п'ятницю або пан або пропав, не дай Боже вам не виграти у словаків, тоді вішайтесь мля...
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