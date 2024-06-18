ВИДЕО. Как настроение? Сборная Украины провела тренировку в Висбадене
В первом матче Евро-2024 сине-желтые уступили команде Румынии со счетом 0:3
Сборная Украины вечером 18 июня провела тренировку в немецком Висбадене.
Участие в занятии приняли полевые игроки, не выходившие со старта матча 1-го тура, и вратари команды.
17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Команда Сергея Реброва неудачно провела первый матч, проиграв со счетом 0:3.
21 июня сборная Украины сыграет против Словакии, а завершит групповой этап 26 июня матчем против Бельгии.
ВИДЕО. Как настроение? Сборная Украины провела тренировку в Висбадене
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