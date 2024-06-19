Турнирные таблицы Евро-2024. Завершен первый тур. Кто в лидерах?

Вечером 18 июня в Германии прошли матчи 1-го тура группы F Евро-2024.

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В стартовом поединке Португалия вырвала победу у Чехии (2:1). Франсишку Консейсау забил решающий мяч на 90+2 минуте.

В другом матче игрового дня яркую встречу провели команды Турции и Грузии (3:1).

Таким образом, в группе F лидируют команды Турции и Португалии (по 3 очка). Чехия и Грузия пока идут без набранных баллов.

19 июня в Германии стартует второй тур чемпионата Европы.

Евро-2024. Группа F. 1-й тур. 18 июня

19:00. Дортмунд. Турция – Грузия – 3:1

Голы: Мюлдюр, 25, Гюлер, 65, Актюркоглу, 90+7 – Микаутадзе, 32

22:00. Лейпциг. Португалия – Чехия – 2:1

Голы: Гранац, 69 (автогол), Консейсау, 90+2 – Провод, 62

Турнирные таблицы после 1-го тура