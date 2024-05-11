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Другие новости
11 мая 2024, 08:40 | Обновлено 11 мая 2024, 08:51
1544
0

Ассисты Довбика и Цыганкова, Мбаппе покинет ПСЖ, скандал с Беликом

Главные новости за 10 мая на Sport.ua

11 мая 2024, 08:40 | Обновлено 11 мая 2024, 08:51
1544
0
Ассисты Довбика и Цыганкова, Мбаппе покинет ПСЖ, скандал с Беликом
Getty Images/Global Images Ukraine. Довбик и Цыганков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 10 мая.

1A. Ассисты украинцев. Жирона упустила гостевую победу над Алавесом
Цыганков и Довбик отметились результативными передачами

1B. ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом с углового на 5-й минуте матча Жироны
Виктор отдал голевой пас на Эрика Гарсию на старте поединка против Алавеса

1C. ВИДЕО. Обманул оборону. Довбик отдал ассист пяткой в матче Алавес – Жирона
После первого тайма жиронцы побеждают 2:1, 2-й гол забил Янхель Эррера

2. ОФИЦИАЛЬНО. Мбаппе объявил, что покинет ПСЖ в конце сезона. Реал ждет
Килиан опубликовал прощальный пост в своих социальных сетях

3A. Динамо обыграло Шахтер в юношеском Классическом дерби
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу киевлян

3B. Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Юниоры донецкого «Шахтера» проиграли киевскому «Динамо» со счетом 1:2

4A. Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Соперником Украины в 1/8 финала будет команда Германии

4B. Таблицы ЧЕ-2024 по socca. Определен соперник сборной Украины в 1/8 финала
Украинская команда сыграет со сборной Германии 11 мая в 14:15

5A. Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Тренер мадридской команды пока не принял решение

5B. Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
«Реал» сыграет с «Боруссией» 1 июня в финале главного еврокубка

5C. Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма
Украинский клуб может получить 3 миллиона евро

6. Без Магучих. Геращенко завоевала серебро на этапе Бриллиантовой лиги
Первая медаль для Украины в сезоне Бриллиантовой лиги

7A. Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Элина в двух сетах разобралась с Сарой Эррани в 1/32 финала WTA 1000

7B. Ястремская отыгралась с матчболов в первом поединке на турнире в Риме
Даяна чудом сумела перевернуть ход встречи с Лаурой Зигемунд

7C. Цуренко снялась с матча против Калининой после проигранных 2 геймов в Риме
Ангелина пробилась в 1/16 финала турнира WTA 1000 в столице Италии

8A. Стартовал ЧМ по хоккею. Яркий матч Словакии и Германии, победа Швейцарии
Турнир в Чехии стартовал двумя поединками европейских сборных

8B. ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, вратарская битва Чехии и Финляндии
Завершен первый игровой день на чемпионате мира по хоккею

9A. Камбосос опасен для Ломаченко. Но победа Джорджа маловероятна
Однако Василий – уже далеко не первый номер легкого веса

9B. ВИДЕО. Дуэль взглядов. Ломаченко опоздал на взвешивание, Камбосос нервничал
Утром 12 мая в австралийском Перте на RAC Arena пройдет бой украинца

10A. Шапаренко – в Бешикташ, Луческу – в Динамо: сезон диких слухов стартовал
Особенно рьяно публиковать псевдосенсации будут румынские и турецкие СМИ

10B. Расклады в еврокубках. Шахтер болеет за Реал, а Бенфика и Трубин – за Байер
В мид-уик были сыграны ответные полуфинальные матчи еврокубков

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главные новости
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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