Свёнтек одолела Радукану на пути в третий подряд полуфинал в Штутгарте

Первая ракетка мира Ига Свёнтек добыла еще одну победу на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В матче 1/4 финала полька переиграла британку Эмму Радукану (№303 WTA).

Штутгарт. 1/4 финала

Ига Свёнтек (Польша) – Эмма Радукану (Великобритания) – 7:6(2), 6:3

Это была 3-я встреча теннисисток, британка пока не выигрывала.

Для польки это будет третий полуфинал в Штутгарте подряд. Она выигрывала здесь титулы в 2022-м и 2023-м.

В следующем раунде Свёнтек сразится против Елены Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA).

Moving to 10-0(!) in Stuttgart 🔥



Top seed @iga_swiatek keeps her hopes of a #PorscheTennis three-peat alive as she downs Raducanu to arrange a semifinal clash with Rybakina on Saturday! pic.twitter.com/g6bowJsxqn