Сухой матч Трубина, определены финалисты в Майами, Сокол стал чемпионом
Главные новости за 29 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 29 марта.
1A. Сухой матч Трубина. Бенфика обыграла Шавеш и стала лидером в Португалии
У орлов Анхель Ди Мария и Артур Кабрал не забили пенальти
1B. Какую оценку получил Анатолий Трубин за сухой матч Бенфики?
«Орлы» выиграли домашний матч у команды «Шавеш»
2. Анчелотти не впечатлил. Винисиус Тобиас летом вернется из Реала в Шахтер
Однако не факт, что бразилец останется в донецком клубе
3A. Полное согласие. Лунин в ближайшее время продлит контракт с Реалом
Украинский вратарь хочет остаться в Мадриде
3B. ЕвроЛунин. Реал доволен прогрессом украинца и его трансферной ценой
Даже если продадут, то за большие деньги
4. Источник: Баранка сегодня покинет УАФ и Комитет честной игры
Контракт с итальянцем истекает и не будет продлен
5A. От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
Сам Семен Альтман, к счастью, не пострадал
5B. АЛЬТМАН: «Во время ракетного удара я был в комнате»
Известный тренер пострадал в Одессе
6A. Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Итальянец Янник Синнер одержал убедительную победу в матче против Медведева
6B. Димитров вышел в финал турнира в Майами, обыграв Зверева в трех сетах
В финале соперником болгарского теннисиста будет итальянец Янник Синнер
7. Без шансов для соперников. Сокол – чемпион Украины
Киевляне уверенно выиграли финальную серию
8A. Рамирес рискует чемпионским боем против Гуламиряна. Но будет ярко
Хильберто хочет войти в историю
8B. Большие бои. Стал известен андеркард поединка Усик – Фьюри
Пройдут поединки Бриедиса, Санчеса, Опетаи и россиянина Ковалева
9A. Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
Клуб обвинила сперва Английская Премьер-лига, а затем и Футбольная лига
9B. 5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
Стоит ли ждать в ближайшее время переписывания рекордов от Байера
10. Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
В рейтинг-листе сине-желтые опередят Южную Корею и Австралию
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сами «желто-синие» опережают в рейтинге и Словакию, и Румынию
Даже если продадут, то за большие деньги