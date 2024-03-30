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30 марта 2024, 10:30 | Обновлено 30 марта 2024, 10:51
506
0

Сухой матч Трубина, определены финалисты в Майами, Сокол стал чемпионом

Главные новости за 29 марта на Sport.ua

30 марта 2024, 10:30 | Обновлено 30 марта 2024, 10:51
506
0
Сухой матч Трубина, определены финалисты в Майами, Сокол стал чемпионом

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 29 марта.

1A. Сухой матч Трубина. Бенфика обыграла Шавеш и стала лидером в Португалии
У орлов Анхель Ди Мария и Артур Кабрал не забили пенальти

1B. Какую оценку получил Анатолий Трубин за сухой матч Бенфики?
«Орлы» выиграли домашний матч у команды «Шавеш»

2. Анчелотти не впечатлил. Винисиус Тобиас летом вернется из Реала в Шахтер
Однако не факт, что бразилец останется в донецком клубе

3A. Полное согласие. Лунин в ближайшее время продлит контракт с Реалом
Украинский вратарь хочет остаться в Мадриде

3B. ЕвроЛунин. Реал доволен прогрессом украинца и его трансферной ценой
Даже если продадут, то за большие деньги

4. Источник: Баранка сегодня покинет УАФ и Комитет честной игры
Контракт с итальянцем истекает и не будет продлен

5A. От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
Сам Семен Альтман, к счастью, не пострадал

5B. АЛЬТМАН: «Во время ракетного удара я был в комнате»
Известный тренер пострадал в Одессе

6A. Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Итальянец Янник Синнер одержал убедительную победу в матче против Медведева

6B. Димитров вышел в финал турнира в Майами, обыграв Зверева в трех сетах
В финале соперником болгарского теннисиста будет итальянец Янник Синнер

7. Без шансов для соперников. Сокол – чемпион Украины
Киевляне уверенно выиграли финальную серию

8A. Рамирес рискует чемпионским боем против Гуламиряна. Но будет ярко
Хильберто хочет войти в историю

8B. Большие бои. Стал известен андеркард поединка Усик – Фьюри
Пройдут поединки Бриедиса, Санчеса, Опетаи и россиянина Ковалева

9A. Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
Клуб обвинила сперва Английская Премьер-лига, а затем и Футбольная лига

9B. 5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
Стоит ли ждать в ближайшее время переписывания рекордов от Байера

10. Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
В рейтинг-листе сине-желтые опередят Южную Корею и Австралию

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главные новости
Источник Sport.ua
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