Сухой матч Трубина, определены финалисты в Майами, Сокол стал чемпионом

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 29 марта.

1A. Сухой матч Трубина. Бенфика обыграла Шавеш и стала лидером в Португалии

У орлов Анхель Ди Мария и Артур Кабрал не забили пенальти

1B. Какую оценку получил Анатолий Трубин за сухой матч Бенфики?

«Орлы» выиграли домашний матч у команды «Шавеш»

2. Анчелотти не впечатлил. Винисиус Тобиас летом вернется из Реала в Шахтер

Однако не факт, что бразилец останется в донецком клубе

3A. Полное согласие. Лунин в ближайшее время продлит контракт с Реалом

Украинский вратарь хочет остаться в Мадриде

3B. ЕвроЛунин. Реал доволен прогрессом украинца и его трансферной ценой

Даже если продадут, то за большие деньги

4. Источник: Баранка сегодня покинет УАФ и Комитет честной игры

Контракт с итальянцем истекает и не будет продлен

5A. От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины

Сам Семен Альтман, к счастью, не пострадал

5B. АЛЬТМАН: «Во время ракетного удара я был в комнате»

Известный тренер пострадал в Одессе

6A. Стал известен первый финалист Мастерса в Майами

Итальянец Янник Синнер одержал убедительную победу в матче против Медведева

6B. Димитров вышел в финал турнира в Майами, обыграв Зверева в трех сетах

В финале соперником болгарского теннисиста будет итальянец Янник Синнер

7. Без шансов для соперников. Сокол – чемпион Украины

Киевляне уверенно выиграли финальную серию

8A. Рамирес рискует чемпионским боем против Гуламиряна. Но будет ярко

Хильберто хочет войти в историю

8B. Большие бои. Стал известен андеркард поединка Усик – Фьюри

Пройдут поединки Бриедиса, Санчеса, Опетаи и россиянина Ковалева

9A. Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков

Клуб обвинила сперва Английская Премьер-лига, а затем и Футбольная лига

9B. 5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы

Стоит ли ждать в ближайшее время переписывания рекордов от Байера

10. Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА

В рейтинг-листе сине-желтые опередят Южную Корею и Австралию