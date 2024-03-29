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Чемпионат Португалии
Бенфика
29.03.2024 20:00 – FT 1 : 0
Шавеш
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Португалия
29 марта 2024, 22:05 | Обновлено 29 марта 2024, 22:20
948
1

Сухой матч Трубина. Бенфика обыграла Шавеш и стала лидером в Португалии

У орлов Анхель Ди Мария и Артур Кабрал не забили пенальти

29 марта 2024, 22:05 | Обновлено 29 марта 2024, 22:20
948
1
Сухой матч Трубина. Бенфика обыграла Шавеш и стала лидером в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл сухой матч за «Бенфику» в 27-м туре чемпионата Португалии.

«Орлы» выиграли домашний матч у команды «Шавеш» (1:0). Соперник нанес по воротам Трубина 5 ударов, но ни одного – в створ ворот.

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Аргентинский полузащитник орлов Анхель Ди Мария в дебюте игры не забил пенальти. Артур Кабрал на 66-й минуте также не реализовал 11-метровый.

Единственный в матче гол для хозяев поля забил Жоау Невес на 68-й минуте.

«Бенфика» вышла в лидеры чемпионата (67 очков), опередив «Спортинг» (65 баллов и две игры в запасе). «Порту» идет 3-м, набрав 58 пунктов.

Чемпионат Португалии. 27-й тур, 29 марта

Бенфика Шавеш – 1:0

Гол: Жоау Невеш, 68

Незабитые пенальти: Ди Мария, 26, Артур Кабрал, 66 (Бенфика)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Бенфика 27 21 4 2 61 - 21 67
2 Спортинг Лиссабон 25 21 2 2 75 - 25 65
3 Порту 26 18 4 4 50 - 18 58
4 Брага 26 16 5 5 55 - 34 53
5 Витория Гимараеш 26 15 5 6 41 - 27 50
6 Морейренсе 26 12 6 8 28 - 27 42
7 Арока 26 10 4 12 43 - 37 34
8 Фамаликау 26 7 10 9 26 - 31 31
9 Жил Висенте 27 7 7 13 36 - 41 28
10 Боавишта 26 7 7 12 33 - 51 28
11 Каза Пия 26 7 6 13 23 - 39 27
12 Фаренсе 26 7 6 13 34 - 38 27
13 Эштрела Амадора 26 6 8 12 26 - 39 26
14 Эшторил 26 7 4 15 42 - 49 25
15 Риу Аве 26 4 13 9 26 - 35 25
16 Портимоненсе 26 6 5 15 24 - 53 23
17 Визела 26 4 9 13 26 - 52 21
18 Шавеш 27 4 7 16 25 - 57 19
Полная таблица

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Источник Sport.ua
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Андрій Гусак
 Так і Кабрал пенальті не забив перед самим голом. І ударів не 5 а 7. Проте дійсно не одного в рамку
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