Сухой матч Трубина. Бенфика обыграла Шавеш и стала лидером в Португалии
У орлов Анхель Ди Мария и Артур Кабрал не забили пенальти
Украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл сухой матч за «Бенфику» в 27-м туре чемпионата Португалии.
«Орлы» выиграли домашний матч у команды «Шавеш» (1:0). Соперник нанес по воротам Трубина 5 ударов, но ни одного – в створ ворот.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Аргентинский полузащитник орлов Анхель Ди Мария в дебюте игры не забил пенальти. Артур Кабрал на 66-й минуте также не реализовал 11-метровый.
Единственный в матче гол для хозяев поля забил Жоау Невес на 68-й минуте.
«Бенфика» вышла в лидеры чемпионата (67 очков), опередив «Спортинг» (65 баллов и две игры в запасе). «Порту» идет 3-м, набрав 58 пунктов.
Чемпионат Португалии. 27-й тур, 29 марта
Бенфика – Шавеш – 1:0
Гол: Жоау Невеш, 68
Незабитые пенальти: Ди Мария, 26, Артур Кабрал, 66 (Бенфика)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Бенфика
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|2
|Спортинг Лиссабон
|25
|21
|2
|2
|75 - 25
|65
|3
|Порту
|26
|18
|4
|4
|50 - 18
|58
|4
|Брага
|26
|16
|5
|5
|55 - 34
|53
|5
|Витория Гимараеш
|26
|15
|5
|6
|41 - 27
|50
|6
|Морейренсе
|26
|12
|6
|8
|28 - 27
|42
|7
|Арока
|26
|10
|4
|12
|43 - 37
|34
|8
|Фамаликау
|26
|7
|10
|9
|26 - 31
|31
|9
|Жил Висенте
|27
|7
|7
|13
|36 - 41
|28
|10
|Боавишта
|26
|7
|7
|12
|33 - 51
|28
|11
|Каза Пия
|26
|7
|6
|13
|23 - 39
|27
|12
|Фаренсе
|26
|7
|6
|13
|34 - 38
|27
|13
|Эштрела Амадора
|26
|6
|8
|12
|26 - 39
|26
|14
|Эшторил
|26
|7
|4
|15
|42 - 49
|25
|15
|Риу Аве
|26
|4
|13
|9
|26 - 35
|25
|16
|Портимоненсе
|26
|6
|5
|15
|24 - 53
|23
|17
|Визела
|26
|4
|9
|13
|26 - 52
|21
|18
|Шавеш
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Разница составила 17,3 кг
Владимир Пятенко назвал 25 футболисток для участия в отборе Евро-2025