Бенфика – Шавеш 1:0. Сухой Трубин и 2 незабитых пенальти. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор поединка 27-го тура чемпионата Португалии
Украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл сухой матч за «Бенфику» в 27-м туре чемпионата Португалии.
«Орлы» выиграли домашний поединок у команды «Шавеш» (1:0). Соперник нанес по воротам Трубина 5 ударов, но ни одного – в створ ворот.
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Аргентинский полузащитник орлов Анхель Ди Мария в дебюте игры не забил пенальти. Артур Кабрал на 66-й минуте также не реализовал 11-метровый.
Единственный в матче гол для хозяев поля забил Жоау Невес на 68-й минуте.
Чемпионат Португалии. 27-й тур, 29 марта
Бенфика – Шавеш – 1:0
Гол: Жоау Невеш, 68
Незабитые пенальти: Ди Мария, 26, Артур Кабрал, 66 (Бенфика)
Видео гола и обзор матча
События матча
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