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Чемпионат Португалии
Бенфика
29.03.2024 20:00 – FT 1 : 0
Шавеш
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Португалия
30 марта 2024, 00:47 | Обновлено 30 марта 2024, 00:58
220
0

Бенфика – Шавеш 1:0. Сухой Трубин и 2 незабитых пенальти. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор поединка 27-го тура чемпионата Португалии

30 марта 2024, 00:47 | Обновлено 30 марта 2024, 00:58
220
0
Бенфика – Шавеш 1:0. Сухой Трубин и 2 незабитых пенальти. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл сухой матч за «Бенфику» в 27-м туре чемпионата Португалии.

«Орлы» выиграли домашний поединок у команды «Шавеш» (1:0). Соперник нанес по воротам Трубина 5 ударов, но ни одного – в створ ворот.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Аргентинский полузащитник орлов Анхель Ди Мария в дебюте игры не забил пенальти. Артур Кабрал на 66-й минуте также не реализовал 11-метровый.

Единственный в матче гол для хозяев поля забил Жоау Невес на 68-й минуте.

Чемпионат Португалии. 27-й тур, 29 марта

Бенфика Шавеш – 1:0

Гол: Жоау Невеш, 68

Незабитые пенальти: Ди Мария, 26, Артур Кабрал, 66 (Бенфика)

Видео гола и обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Невеш (Бенфика).
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Бенфика Анхель Ди Мария чемпионат Португалии по футболу Шавеш видео голов и обзор Анатолий Трубин Жоау Невеш Артур Кабрал
Источник Sport.ua
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