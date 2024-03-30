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  4. Трубин оценил очередной «сухой» матч в составе Бенфики
Португалия
30 марта 2024, 11:28 |
111
0

Трубин оценил очередной «сухой» матч в составе Бенфики

Команда продолжает борьбу за титул

30 марта 2024, 11:28 |
111
0
Трубин оценил очередной «сухой» матч в составе Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь Анатолий Трубин помог «Бенфике» обыграть «Шавеш» 1:0 и продолжить борьбу за чемпионский титул в Португалии. Игрок оценил вчерашний матч.

«Рад вернуться в «Бенфику» после сборной. И еще более рад начать этот новый этап с победы. Продолжаем усердно работать для того, чтобы достичь наших целей», – отметил Трубин.

Для Анатолия это 16-й в сезоне матч без пропущенных голов, а команда лишь на один пункт уступает «Спортингу» в битве за лидерство.

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Шавеш Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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