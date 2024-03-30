Трубин оценил очередной «сухой» матч в составе Бенфики

Украинский вратарь Анатолий Трубин помог «Бенфике» обыграть «Шавеш» 1:0 и продолжить борьбу за чемпионский титул в Португалии. Игрок оценил вчерашний матч.

«Рад вернуться в «Бенфику» после сборной. И еще более рад начать этот новый этап с победы. Продолжаем усердно работать для того, чтобы достичь наших целей», – отметил Трубин.

Для Анатолия это 16-й в сезоне матч без пропущенных голов, а команда лишь на один пункт уступает «Спортингу» в битве за лидерство.