Португалия30 марта 2024, 11:28 |
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Трубин оценил очередной «сухой» матч в составе Бенфики
Команда продолжает борьбу за титул
30 марта 2024, 11:28 |
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Украинский вратарь Анатолий Трубин помог «Бенфике» обыграть «Шавеш» 1:0 и продолжить борьбу за чемпионский титул в Португалии. Игрок оценил вчерашний матч.
«Рад вернуться в «Бенфику» после сборной. И еще более рад начать этот новый этап с победы. Продолжаем усердно работать для того, чтобы достичь наших целей», – отметил Трубин.
Для Анатолия это 16-й в сезоне матч без пропущенных голов, а команда лишь на один пункт уступает «Спортингу» в битве за лидерство.
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