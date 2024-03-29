Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 27-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Шавеш».

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Встреча начнется 29 марта в 20:00 по киевскому времени.

«Бенфика» занимает второе место (64 очка), преследуя «Спортинг» (65 баллов). «Порту» идет 3-м, набрав 58 пунктов.

Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Шавеш