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Чемпионат Португалии
Бенфика
29.03.2024 20:00 – 90+ 1 : 0
Шавеш
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Португалия
29 марта 2024, 19:59 | Обновлено 29 марта 2024, 21:06
89
0

Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Шавеш

Игра 27-го тура чемпионата Португалии начнется 29 марта в 20:00

29 марта 2024, 19:59 | Обновлено 29 марта 2024, 21:06
89
0
Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Шавеш
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 27-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Шавеш».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 29 марта в 20:00 по киевскому времени.

«Бенфика» занимает второе место (64 очка), преследуя «Спортинг» (65 баллов). «Порту» идет 3-м, набрав 58 пунктов.

Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Шавеш

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Источник Sport.ua
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