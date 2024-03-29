Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Шавеш
Игра 27-го тура чемпионата Португалии начнется 29 марта в 20:00
Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 27-го тура чемпионата Португалии.
«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Шавеш».
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Встреча начнется 29 марта в 20:00 по киевскому времени.
«Бенфика» занимает второе место (64 очка), преследуя «Спортинг» (65 баллов). «Порту» идет 3-м, набрав 58 пунктов.
Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Шавеш
📋 OUR 𝑺𝙏𝑨𝙍𝑻𝙄𝑵𝙂 𝙓𝑰 FOR TODAY!#SLBGDC • #LigaPortugal pic.twitter.com/ffvXIFH8vn— SL Benfica (@slbenfica_en) March 29, 2024
🚨 𝐋𝐞 𝐗𝐈 𝐝𝐮 𝐆𝐃 𝐂𝐡𝐚𝐯𝐞𝐬 !— GD Chaves FR 🇵🇹🇫🇷 (@GDCHAVESFRA) March 29, 2024
Aucun changement par rapport au dernier XI !#ValentesTransmontanos pic.twitter.com/JAGGTPB2HD
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