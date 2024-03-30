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Португалия
30 марта 2024, 05:23 | Обновлено 30 марта 2024, 05:28
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0

Какую оценку получил Анатолий Трубин за сухой матч Бенфики?

«Орлы» выиграли домашний матч у команды «Шавеш»

30 марта 2024, 05:23 | Обновлено 30 марта 2024, 05:28
90
0
Какую оценку получил Анатолий Трубин за сухой матч Бенфики?
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин (в центре)

Украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл сухой матч за «Бенфику» в 27-м туре чемпионата Португалии.

«Орлы» выиграли домашний матч у команды «Шавеш» (1:0). Соперник нанес по воротам Трубина 5 ударов, но ни одного – в створ ворот.

Вратарь Анатолий Трубин получил от SofaScore за матч оценку 7.2.

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Аргентинский полузащитник орлов Анхель Ди Мария в дебюте игры не забил пенальти. Артур Кабрал на 66-й минуте также не реализовал 11-метровый.

Единственный в матче гол для хозяев поля забил Жоау Невес на 68-й минуте.

Чемпионат Португалии. 27-й тур, 29 марта

Бенфика Шавеш – 1:0

Гол: Жоау Невеш, 68

Незабитые пенальти: Ди Мария, 26, Артур Кабрал, 66 (Бенфика)

Оценки WhoScored за матч

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Бенфика Анхель Ди Мария чемпионат Португалии по футболу Шавеш Анатолий Трубин Артур Кабрал Жоау Невеш SofaScore оценки
Источник Sport.ua
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