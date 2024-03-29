ЕвроЛунин. Реал доволен прогрессом украинца и его трансферной ценой

По информации испанского ресурса AS, «Реал» доволен ситуацией Андрея Лунина, который в последнее время значительно улучшил свой статус и трансферную цену.

Кипер стал основным в мадридской команде, а также помог сборной Украины выйти на Евро-2024. Успешное выступление на чемпионате Европы еще больше повысит ценник на Лунина, поэтому клуб подстраховался со всех сторон: готов и новый договор подписать, и продать за большие деньги, если Андрей выберет другой вариант.

Материал даже называется EuroLunin, намекая и на выход на чемпионат Европы, и на солидные деньги в случае продажи.

Сообщается, что если сторонам не удастся договориться о новом контракте, то «Реал» готов выгодно продать украинца и уже на всякий случай держит на прицеле нескольких молодых вратарей.

В целом, испанские СМИ в последнее время единодушны: и Лунин, и руководство полностью довольны сотрудничеством и продлят контракт.